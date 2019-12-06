Hayat Dirilişi yayınlayın
AKTÜEL

Diriliş’i yayınlayın

Pakistan Başbakanı İmran Han, devlet televizyonundan Osmanlı İmparatorluğu’na adını veren Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hikayesini anlatan Diriliş dizisinin yayınlanmasını istedi. Pakistan Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan, “Müslüman dünyasının kendi değerleri ve geçmişi olmasına rağmen biz hala Batı yapımı diziler izliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmran Han
İmran Han

Pakistan Başbakanı İmran Han, devlet televizyonu PTV’den Diriliş Ertuğrul dizisini yayınlamasını talep etti. Arab News’e konuşan Pakistan Yayıncılık ve Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan, sosyal, kültürel ve dini değerleri korumak için yapılan düzenlemeler kapsamında Başbakan Han’ın PTV’den Diriliş Ertuğrul’u yayınlamasını istediğini belirtti. Avan, Urduca dublajlı olarak PTV’de gösterilecek dizinin İslam tarihinin gençler tarafından anlaşılmasına da yardım edeceğini belirterek, “Müslüman dünyasının kendi değerleri ve geçmişi olmasına rağmen biz hala Batı yapımı diziler izliyoruz” diye konuştu.

Diriliş

BATI’DAKİ İSLAM ALGISINI DEĞİŞTİRİYOR

  • Kendisinin katıldığı bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, üyeler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla medya alanında iş birliğinin görüşüldüğünü söyleyen Avan, bu alanda yapılacak çalışmalara özel ilgi gösterildiğini ve bunun aynı zamanda Batı ülkelerindeki İslam algısını değiştirmekte de faydalı olduğunu kaydetti. Avan, televizyon ve sinema alanındaki içeriklerin İslamofobi ile mücadelede de etkili bir yöntem olduğunu ifade etti. PTV Uluslararası İlişkiler Direktörü Şazia Sikandar, “PTV, diziyi Pakistan’da yayınlamak için Urduca yayın haklarını aldı. Şu an dublaj sürecindeyiz. Seyirciyi yakalayabilmek için seslendirme sanatçılarını dikkatle seçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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