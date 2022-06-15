Disney+ açılışı yaptı

The Walt Disney Company'nin tüketicilere doğrudan yayın servisi sağlayan dijital yayın platformu Disney+, dün Türkiye'de yayın hayatına başladı. Üyelik ücreti aylık 34,99 TL veya yıllık 349,90 TL olarak duyurulan platforma bugünden itibaren tüm uyumlu cihazlardan erişilebiliyor. Yeni dijital platform açılışını, oyuncu Engin Akyürek’in kaleme aldığı Kaçış dizisiyle yaptı. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmesi, genç yaşta ailesini ve köyünü kaybetmiş ve radikal örgütün içinde köle olarak kullandırılmaya başlamış Ezidi bir kızın hikayesiyle birlikte anlatıyor. 170’i orijinal 1.000’den fazla film, 16.000’in üzerinde bölümden oluşan 400’den fazla dizi, belgesel ve özel içerik seçkisiyle yayın hayatına giren Disney+’ın açılışını, DEAŞ anlatısı ile yapması ise kafalarda soru işareti bıraktı.
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