Hayat Disney+ açılışı yaptı
KÜLTÜR SANAT

Disney+ açılışı yaptı

The Walt Disney Company'nin tüketicilere doğrudan yayın servisi sağlayan dijital yayın platformu Disney+, dün Türkiye'de yayın hayatına başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Disney+ açılışı yaptı
Yeni dijital platform açılışını, oyuncu Engin Akyürek’in kaleme aldığı Kaçış dizisiyle yaptı.

The Walt Disney Company'nin tüketicilere doğrudan yayın servisi sağlayan dijital yayın platformu Disney+, dün Türkiye'de yayın hayatına başladı. Üyelik ücreti aylık 34,99 TL veya yıllık 349,90 TL olarak duyurulan platforma bugünden itibaren tüm uyumlu cihazlardan erişilebiliyor. Yeni dijital platform açılışını, oyuncu Engin Akyürek’in kaleme aldığı Kaçış dizisiyle yaptı. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmesi, genç yaşta ailesini ve köyünü kaybetmiş ve radikal örgütün içinde köle olarak kullandırılmaya başlamış Ezidi bir kızın hikayesiyle birlikte anlatıyor. 170’i orijinal 1.000’den fazla film, 16.000’in üzerinde bölümden oluşan 400’den fazla dizi, belgesel ve özel içerik seçkisiyle yayın hayatına giren Disney+’ın açılışını, DEAŞ anlatısı ile yapması ise kafalarda soru işareti bıraktı.

Disney Türkiye'de yayınlanacak ilk içeriğini açıkladı: 'Kaçış' geliyor
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Yapılan açıklamaya göre, platformun ilk Türk içeriği, yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği \"Kaçış\" dizisi olacak.<br>
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Hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor.<br>
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Dizinin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek'in yanı sıra aralarında İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın ve Levent Ülgen'in bulunduğu birçok isim yer alıyor.<br>
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Kaçış, savaş fotoğrafçısı Mehmet'in ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gitmesi ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmesi, sonrasında yaşadıkları dram, değişimleri ve kaçış hikayeleri ele alınıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleye odaklanan yapım, aynı zamanda Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.<br>
Disney Türkiye'de yayınlanacak ilk içeriğini açıkladı: 'Kaçış' geliyor
The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney, 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak.

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