Diyalize giren hastanelik oldu

Burdur Devlet Hastanesi’nde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine giden 31 hasta, rahatsızlanıp hastaneye döndü. Çevre illerde tedavisi devam eden hastalardan 14’ü entübe edildi. Burdur Valiliği, önlem olarak hastanenin diyaliz merkezini kapattı.
ENTÜBE EDİLEN HASTALARIN DURUMU İYİ
Burdur Devlet Hastanesi’nde önceki gün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri döndü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırarak tetkiklerde bulundu. Yapılan tetkiklerin ardından gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 31 hastadan 23’ü ambulanslar ile Afyon, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk edildi. Sevk edilen hastalardan 14’ünün ise entübe edildiği, dün ise entübe edilen hastalardan bazılarının durumunun iyiye gittiği ve entübasyon işleminden çıkarıldığı öğrenildi.
BİR GÜN ÖNCE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILMIŞ
Yaşanan olumsuz durum sonrasında polis ekipleri Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Bölümünde incelemelerde bulunurken yaşanan durumun nedeninin yapılan incelemeler sonrasında çıkacak Adli Rapor ile belli olacağı söylendi. Öte yandan, olaydan bir gün önce diyaliz bölümündeki makinelere özel bir şirket tarafından bakım çalışması yapıldığı öğrenildi. Burdur Valiliği, önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nin kapatıldığını, yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.