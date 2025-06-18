Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 14 asır önce insanlığın Kur'an'a ne kadar ihtiyacı varsa, bugün daha fazla ihtiyacı var

“Hadisi şerifin başında peygamber efendimiz şöyle buyurdu. Kur'an-ı hıfz edip okuyan kişi, sürekli Allah'ın şerefli melekleriyle beraberdir. Şu müjdeye bakarmısınız? Kur'an-ı hıfz edip onu okuyan tabii ki okumak, öğrenmek ezberlemek. Kuran'ı yaşamaya giden bir yoldur. Nihai hedef, Kur'an'a göre tanzim edilmiş bir hayattır. Çünkü Kur'an bizim hayat rehberimizdir. Kıymetli kardeşlerim, hafızlarınız ve hafızlarınızın yakınları Kur'an bizim hayat rehberimizdir. Onu hayatımıza rehber edersek, rabbimizin huzuruna, alnımız ak, yüzümüz pak olarak ulaşırız. İkra kitabek denilecek bize. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim bize kitap olarak tanıtılıyor. İşte bizim amel defterimizin adı da kitap. Cenab-ı Hak ona kitap ismini vermiş. Oku kitabını. Yani amel defterini oku. Hafızlık yapan, hafızlığa yıllarını veren kardeşlerimiz her anınız her gününüz amel defterinizde önüne çıkacak ve orada Cenab-ı Hakk'ın mükafatı ile mükafatlanacaksınız. Bu ne güzel bir müjde.”