Yüreğimizde silinmez izler bıraktı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Yılı Hac Organizasyonu'nun en zorlu aşamalarından biri olan Arafat süreci de dahil olmak üzere tüm ibadetlerin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını açıkladı. Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği’nde düzenlenen basınla bayramlaşma programında konuşan Erbaş, hac ibadetini büyük bir heyecanla yerine getiren 85 bini aşkın vatandaşın, Kurban Bayramı’nı kutsal topraklarda manevi bir atmosfer içinde idrak ettiğini belirtti.

REKOR KIRDIK

Kurban Bayramı’nın uzak diyarlardaki Müslümanlarla kurulan kardeşlik köprülerine vesile olduğunu vurgulayan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü "Vekaletle Kurban Organizasyonu"nun bu yıl da önemli bir başarıya imza attığını ifade etti. Erbaş şöyle konuştu: “Geçen yıl 745 bin hisse ile rekor kırmıştık, bu yıl onun da üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdık. Bu yıl vekaletle 898 bin 500 hisse kurban kesilmiştir. Bu, Türkiye Diyanet Vakfı'na olan güvenin bir ispatıdır. Bu kurbanları yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.”

GAZZE İÇİN 60 BİN HİSSE

Erbaş, Gazze ve Filistin için vekalet edilen kurbanların da Mısır'da bayramın ilk gününden itibaren kesilmeye başlandığını ifade etti. Gazze'de geçen yıl vekaletle kurban kesimi için 28 bin hissenin, bu yıl ise 60 bin hisseye çıktığını vurgulayan Erbaş, “Kurban etleri soğuk hava depolarında özenle muhafaza edilmekte ve uygun zamanlarda Gazze'ye ulaştırılmaktadır. Ayrıca Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinli kardeşlerimize de kurban eti ulaştırılmaktadır” diye konuştu.

BÜYÜK HEYECAN

Haccın en önemli bölümlerini sorunsuz bir şekilde tamamladıklarına dikkati çeken Erbaş, “Bu yolculukta Rabbimize imanımızı ziyadeleştiren anlara şahit olduk. Yüce Allah'a ibadet ediyor olmanın tarifsiz hazzını ve lezzetini yaşadık. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygambere, Hz. Muhammed'e (sav)ümmet olmanın bahtiyarlığını yaşadık. Büyük bir heyecanla çıktığımız bu yolculuk, yüreklerimizde silinmez izler bıraktı” ifadelerini kullandı.

500 ÇİFTE ÖZEL İMKAN

Konuşmasında 2025 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından “Aile Yılı” ilan edildiğini de hatırlatan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak aile kurumuna yönelik faaliyetlere özel önem verdiklerini vurguladı. Bu kapsamda aile fertlerinin kutsal topraklarda birlikte ibadet edebileceği özel umre programları düzenlediklerini söyledi. Erbaş, ayrıca 1 Haziran 2024’ten sonra evlenmiş 500 genç çifte yönelik özel bir imkan sunacaklarını belirterek, bu çiftlerin umre masraflarının yarısının Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacağını açıkladı.

14 hacı kutsal topraklarda hayatını kaybetti

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi. Vefat edenler Mina'daki kabristanlığa defnedilirken, isteyen aileler cenazelerini Türkiye’ye götürdü. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 91 bin 196 muayene yapıldı. 2025 Hac sezonunda Mekke ve Medine'deki sağlık ocaklarında 48 bin 497, Mekke Hastanesinde ise 42 bin 699 olmak üzere bugüne kadar toplam 91 bin 196 muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildi.

Hacılar Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de şeytan taşladı

Mübarek topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam etti. Kafileler halinde Cemerat'a giden hacılar, burada "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı. Hacılar böylelikle 3 gün boyunca 49 taş şeytana atmış oldu. Şeytan taşlamadan sonra hacıların bir kısmı Kâbe’ye giderek ziyaret tavafı yaparken bir kısmı istirahat etmek üzere otellerine döndü.







