Diyanet İşleri Başkanlığı "En Başarılı Hac Organizasyonu" ödülünü aldı

"Bu ödülü ülkemizin almasına vesile olan, tüm bu çalışmalara emek veren başta Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere ibadet şuuruyla bu çalışmalara katılan, katkı sunan tüm personelimize teşekkür ediyor, ödül vesilesiyle kendilerini tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Rahman'ın misafirlerine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah."