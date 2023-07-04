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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Umre turlarına kayıtlar 10 Temmuz'da başlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023-2024 yılı umre turlarına kayıtların 10 Temmuz itibarıyla başlayacağını bildirdi.

21:54 . 4/07/2023 Salı
AA
Ali Erbaş, umre turlarına kayıtların 10 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.

Ali Erbaş, umre turlarına kayıtların 10 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023-2024 yılı umre turlarının 15 Ağustos'ta başlayacağını, isteyenlerin 10 Temmuz itibarıyla bu turlara kaydolabileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023-2024 umre turlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2023-2024 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımız 10 Temmuz itibarıyla kayıtlarını yapabilecektir. Vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun."



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban kesimi açıklaması: Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban kesimi açıklaması: Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesimi organizasyonu kapsamında bağışlanan 745 bin 535 kurban hissesinin Diyanet tarihinin en yüksek rakamı olduğunu bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban organizasyonunu da değerlendiren Erbaş, "Vekaletle kurban organizasyonumuzun bizleri çok memnun edecek bir düzeyde gerçekleştiğini ifade etmeliyim. Çünkü bu yıl Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. 745 bin 535 bağışlanan kurban hissesi ile geçen senenin yüzde 41 üzerine çıkmış olduk. Böylece kurban organizasyonumuzu da yüzümüzün akıyla Diyanet İşleri Başkanlığına ile TDV'ye yakışır şekilde tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.


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37 dakika önce
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