Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Umre turlarına kayıtlar 10 Temmuz'da başlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesimi organizasyonu kapsamında bağışlanan 745 bin 535 kurban hissesinin Diyanet tarihinin en yüksek rakamı olduğunu bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban organizasyonunu da değerlendiren Erbaş, "Vekaletle kurban organizasyonumuzun bizleri çok memnun edecek bir düzeyde gerçekleştiğini ifade etmeliyim. Çünkü bu yıl Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. 745 bin 535 bağışlanan kurban hissesi ile geçen senenin yüzde 41 üzerine çıkmış olduk. Böylece kurban organizasyonumuzu da yüzümüzün akıyla Diyanet İşleri Başkanlığına ile TDV'ye yakışır şekilde tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.