Diyanet İşleri Bakanlığı, cuma hutbesinde yapılan ‘alkol ve kumar’ uyarısını seviyesizce ifadelerle eleştiren Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede Konak’ın sözleri hatırlatılarak, sözde sanatçının kurumu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi. Dilekçede, paylaşımının eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ‘İslam dinini ve İslam dinine inananları aşağılayan, İslam dinine saldırı niteliğinde olduğu’ vurgulandı. Dilekçede şunlar kaydedildi:

NEFRET DİLİ

“Şüphelinin suça konu paylaşımında; nefret dili ve düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı bir üslup kullanılarak, had ve hudut sınırları aşılarak Türk milletinin inanç ve manevi değerlerine düşmanca bir tavırla adeta kin ve nefret kusulmuş, mukaddesatımıza dil uzatılmış, insan onur ve şerefi hiçe sayılarak toplumda gerginliklere yol açılmış ve halkın büyük bir çoğunluğu tahrik edilmiş ve aşağılanmıştır.”

TAHRİK SUÇU İŞLENDİ

Kullanılan ifadelerin dini değerlerimize karşı hakaret, nefret ve düşmanlık dili içerdiğine dikkat çekilen dilekçede Konak hakkında cezai işlem uygulanması talep edildi. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: “Konak’ın söylediği sözler; ‘Hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını oluşturmaktadır. Konak hakkında gerekli cezaî takibatın yapılmasını talep ederiz.” Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde yılbaşı için “alkol ve ku­mar” uyarısında bulunmuştu. Bu hutbe üzerine sosyal medyadan Diyanet’i hedef alan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaretlerde bulunan Konak, “Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir ka­deh de sizler için içiyorum” ifadelerini kullanmıştı.







