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Diyanet'ten 'Kudüs Biyografisi'

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İslam'ın ilk kıblesi, insanlığın kadim şehri Kudüs ile ilgili ‘Kudüs Biyografisi’ projesi hem geçmişe hem de bundan sonraki çalışmalara ışık tutacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş projenin, tamamlandığında literatüre kazandırılan en kapsamlı eserlerden biri olacağını söyledi.

04:00 - 10/12/2023 الأحد
Güncelleme: 00:58 - 10/12/2023 الأحد
Yeni Şafak
‘Kudüs Biyografisi’
‘Kudüs Biyografisi’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hazırlıklarına 6 ay önce başladıkları “Kudüs Biyografisi” projesinin, İslam’ın ilk kıblesi, insanlığın kadim şehri Kudüs ile ilgili geçmişe ışık tutacağını, Kudüs hakkında bundan sonra yapılacak çalışmalara da içerik ve yöntem olarak katkıda bulunacağını bildirdi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proje tamamlandığında yayın hayatına kazandırmayı planladıklarını belirtti. Orta Doğu’da yaşanan problemleri anlayabilmek ve bunlara çözüm üretebilmek amacıyla genelde modern Filistin, özelde ise Kudüs tarihine yönelik çok sayıda çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

KUDÜS HAKKINDAKİ EN KAPSAMLI ESER

“Bugün Kudüs, araştırmacılarca gün yüzüne çıkarılacak geniş bir arşiv belgesi ışığında geçmiş mirasının aydınlatılmasını beklemektedir. Bu gaye ile başlattığımız ‘Kudüs Biyografisi’ projesi İslam’ın ilk kıblesi, insanlığın kadim şehri Kudüs ile ilgili geçmişe ışık tutacak, Kudüs hakkında bundan sonra yapılacak çalışmalara da içerik ve yöntem olarak katkıda bulunacak, İslam tarihi geleneği içerisinde Kudüs tarihini çeşitli yönleriyle ele alacak ve yayınlandığında literatürümüze kazandırılan en kapsamlı eserlerden biri olacaktır inşallah.” Erbaş, projenin, İslam alemi ve dünya kamuoyunun Kudüs konusundaki farkındalığını artırmasına vesile olmasını temenni etti.



#Kudüs
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Aktüel
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