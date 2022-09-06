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Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır'da oğullarını gözyaşlarıyla bekleyen annelerin oturma eylemi bin 100'üncü gününü buldu. Anneler, çocuklarının geri dönmeleri için yakarışlarda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, bin 100'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sabire Aydın, oğlu Zafer'den 5 yıldır haber alamadığını söyledi.

Aydın, yıllardır oğluna hasret kaldığını dile getirerek, bu acısının bir an önce bitmesini istediğini ifade etti.

Evladını çok özlediğini anlatan Aydın, "Oğlum Zafer dön, seni bekliyoruz. Tüm çocuklara sesleniyorum. Sizin dağda işiniz yok annenizin kucağına, devletimizin şefkatli kollarına gelin." dedi.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de evlat nöbetini sürdürme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Sadece evlatlarını istediklerini dile getiren Ödümlü, "Çocuğumuzu HDP'den istiyoruz, HDP'den başka kim çocuğumuzu dağa götürecek? Oğlum artık yeter, evine dön." ifadelerini kullandı.

"Simitçi Erkan"dan annelere destek ziyareti

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan ve "Simitçi Erkan" olarak tanınan Erkan Ayhan, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlara desteklerini iletti.

Ayhan, ziyaretin ardından gazetecilere, acının, gözyaşının ve zulmün olduğu her yerde bulunmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Birçok yere ziyaretlerde bulunup, yardım ulaştırdığını anlatan Ayhan, şunları söyledi:

"Diyarbakır annelerinin acılarını paylaşmak için yaklaşık 18 saattir yollardayım. Diyarbakır anneleri yaklaşık 2 seneden bu yana aklımda, şimdi ziyaret etme fırsatı buldum. Annelerimizin duyguları bitirdi beni. Hepsi evlatlarının fotoğraflarını gösteriyor. İnşallah bir an önce evlatlarına kavuşurlar."

Diyarbakır anneleri HDP'nin önünü terk etmiyor: Evlatlarımızı bize verin
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Anne Hacire Akar'ın HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da partinin il başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere örnek oldu.
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Akar'ın 24 Ağustos 2019'da evladına kavuşmasının ardından Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.<br>
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Bugün 1092'nci günü geride bırakan anneler, 3 Eylül'deki yıl dönümüne destek çağrısında bulunmak için basın açıklaması düzenledi.<br>
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Aileler adına konuşan annelerden Ayten Elhaman, evlatları için HDP'nin önünü terk etmeyeceklerini söyledi.
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Eylemlerinde 4'üncü yıla gireceklerini ifade eden Elhaman, şunları kaydetti:
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\"Anne ve babalar olarak buradayız. Haklı olarak evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımız dağdan inene ve dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son nefesimize kadar burayı terk etmeyeceğiz. Evlatlarımızı versinler. Evlatlarımızı alacağız onlardan.\"
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Elhaman, 37 çocuğun anne ve babasına kavuştuğunu anımsatarak, \"İnşallah biz de evlatlarımıza kavuşacağız. Gençler yeter artık gelin, dağlarda kurtlara ve kuşlara yem olmayın, annelerinizin kucağına gelin. Devletimizin gücüyle evlatlarımızı alacağız ve onları zalimlere bırakmayacağız.\" diye konuştu.
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Herkesi 3 Eylül'de HDP önündeki oturma eylemine davet eden Ayşegül Biçer ise anne ve babalara destek çağrısında bulundu.
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Basın açıklamasının ardından aileler, PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.
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Diyarbakır anneleri HDP'nin önünü terk etmiyor: Evlatlarımızı bize verin
Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetine" destek çağrısında bulundu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4’üncü yılında: 37 aile çocuğuna kavuştu
GÜNDEM
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4’üncü yılında: 37 aile çocuğuna kavuştu
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