Diyarbakır'da sıcaktan 50 araç yandı

Eyyam-ı Bahur sıcakları, Ağustos ayına damga vuracak. Temmuz ayı sıcakları ile birlikte eyyam-ı bahur sıcakları da araştırılmaya başlandı. Eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılıyor. Arapça kökenli bir kelime olan eyyamı bahur günümüzde Afrika sıcakları, El Nino olarak adlandırılıyor. Peki, eyyam-ı bahur nedir, ne zaman 2023? Türkiye’de eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek?