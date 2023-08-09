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Diyarbakır'da sıcaktan 50 araç yandı

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da son 2 haftada 50 araç yangını çıktı. Hava sıcaklığının daha da artacağı kentte, oto elektrik ustaları araç sahiplerini uyarıp, saat 16.00'dan sonra dışarıya çıkılmalarını tavsiye etti.

15:09 . 9/08/2023 Çarşamba
IHA
Diyarbakır'da sıcaktan 50 araç yandı

Diyarbakır'da sıcaktan 50 araç yandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gördü. Uzmanlar sık sık ‘zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' uyarısı yapıyor.

Son 2 haftada 50 araç yandı

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü ise hava sıcaklığının 14 Ağustos'a kadar hissedilir derecede artıp, ortalamanın 6 ile 10 derece üzerine çıkacağını duyurdu. Son 2 haftada 10 ile 30 yaş arasındaki 50 aracın yandığı kentte, oto elektrik ustalarının mesaileri fazlalaştı. Sürücüleri uyaran ustalar, yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.



#Diyarbakır
#Güneydoğu Anadolu Bölgesi
#Eyyam-ı bahur
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