Diyarbakır'da sıcaktan 50 araç yandı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gördü. Uzmanlar sık sık ‘zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' uyarısı yapıyor.
Son 2 haftada 50 araç yandı
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü ise hava sıcaklığının 14 Ağustos'a kadar hissedilir derecede artıp, ortalamanın 6 ile 10 derece üzerine çıkacağını duyurdu. Son 2 haftada 10 ile 30 yaş arasındaki 50 aracın yandığı kentte, oto elektrik ustalarının mesaileri fazlalaştı. Sürücüleri uyaran ustalar, yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.