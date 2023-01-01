İKSV tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen “Köprüde Buluşma: Dizi’’ atölyesine başvurular başladı. Atölye, Türkiye’den geliştirme aşamasındaki dizilerin üretimi ve uluslararası ortak yapım potansiyellerini geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan proje kapsamında atölye sonunda seçilecek bir projeye 50 bin TL OGM Pictures özel ödülü verilecek. Belgesel, animasyon, komedi, aile, çocuk ve biyografi dizileri gibi farklı konu ve türlerde projelere açık olan çağrıya her formattan dizi projesiyle 24 Şubat’a kadar başvurulabilir.