Diziler ‘Türkçe’ okulu oldu

BÜŞRA KARAGÖZ

Türk dizileri, gösterime girdiği bölgelerde Türkiye’ye olan ilgiyi artırıyor. Türk yapımları sayesinde Türkçe öğrenmek isteyen yabancı sayısı artarken; özellikle 16-17 yaşlarındaki Z kuşağı sadece dizileri izleyerek dilimizi öğreniyor. Fas’ta yaşayan Aya Maache ile Abeer Chakour ve Mısırlı Arwa Ahmeed onlardan birkaçı. Gençler, sorularımıza Türkçe cevaplar vererek dil öğrenme süreçlerini anlatıyor.

Aya Maache

TÜRK DİLİ BENİ ŞAŞIRTTI

Fas’ta yaşayan 16 yaşındaki Aya Maache, “Lise ikinci sınıftayım. Çocukken hoca ‘Hangi ülkeyi ziyaret etmek istersin?’ diye sorardı. Ben de hep ‘Türkiye’ derdim, çünkü anneannemle hep Türk programları ve dizileri izlerdim. Türkiye’nin güzel manzaralarına ve tarihi eserlerine hayran kaldım ve tabii ki dili de beni şaşırttı. Oyuncuların söylediklerini anlamasam da tekrar etmeyi çok sevdim ve ilgim buradan başladı.” diyor.

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Aya Maache

Maache, dilimizi öğrenme sürecini şöyle özetliyor: “Türkçe’yi filmlerden ve dizilerden öğrendim, ilk takip ettiğim dizi 2015 yılındaydı, adı Diriliş Ertuğrul, ailemle tüm bölümlerini takip ettik ve bu dizi ailemi çok etkiledi. Çünkü dindarlar ve uygunsuz sahneler içeren dizilerden nefret ediyorlar. Bir süre Ertuğrul’u izledikten sonra çeviriye bakmadan oyuncuların ne dediğini anladığımı fark ettim. Sonra otuz civarında başka diziler izledim ve telaffuzumu geliştirmek istedim. Bu yüzden Türkçe şarkıları ezberlemeye başladım ve Youtube’da Türklerin kanallarını takip etmeye başladım. Benim gibi iki arkadaşım daha var, Türkçe’yi sadece dizilerden öğrendiler. Şimdi, eski olmasına rağmen ‘Siyah Beyaz Aşk’ ve ‘Kırgın Çiçekler’ gibi dizileri takip ediyorum. Yeni yaz dizilerini pek beğenmedim.” “Türkiye, harika bir ülke.” ifadelerini kullanan Maache, “Annem ve babam Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanını çok seviyor, onunla gurur duyuyor. Türkiye’yi daha önce ziyaret etmedim ama üniversite eğitimimi Türkiye’de tamamlamak istiyorum. Artık orayı ziyaret etmek için çok daha güçlü bir istek duyuyorum, ancak şartlar izin vermiyor. Türk halkına çok şanslı olduklarını söylemek istiyorum.” şeklinde konuşuyor.

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Abeer Chakour

BİR GÜN GELECEĞİM

“Diziler Türkçe’yi ve Türkiye’yi öğrendiğim tek okul oldu.” diyen Abeer Chakour, ise şunları söylüyor: “Türkiye’nin tarihi güzelliklerini, İstanbul ve Ankara sokaklarını çok sevdiğim için bu dili, telaffuzun detaylarını otomatik olarak öğrendim, çünkü gerçekten çok seviyorum. Bir gün oraya geleceğim, bu benim tek hayalim.”

Arwa Ahmed

ÖĞRENDİKÇE HAYRAN OLDUM

Mısır’da yaşayan 17 yaşındaki Arwa Ahmed Türk dizilerine olduğu kadar Türkiye’ye de hayran. Genç kız, dilimizi öğrenme sürecini şöyle anlatıyor: “‘Feriha’ diye bir dizi izlemeye başladım ve çok beğendim, bu yüzden internette başka Türk dizileri aramaya başladım. O kadar ki Mısır dizilerini artık izlemiyordum. Türkçe’mi geliştirmeye başladım. Dizileri çok iyi dinledim, kelime tekrarları ile konuşmayı öğrendim, bu yüzden nasıl yazılacağını öğrenmek istedim ve Youtube’da bununla ilgili videolara baktım. Ailem ve arkadaşlarım da pembe diziler sayesinde ‘Günaydın’, ‘İyi akşamlar’ gibi birkaç Türkçe kelime öğrendiler.” Türkiye’yi hiç ziyaret etmedim ama bu benim hayalim.” Arwa Ahmed, “Mısır’ı yöneten Osmanlı İmparatorluğu’nu, Sultan Ahmet Camii’ni, İstanbul Boğazı’nı, ve daha fazlasını biliyorum. Türkiye hakkında ne zaman yeni bir şey öğrensem, onu eskisinden daha çok seviyorum. Ve şunu da söylemeliyim ki, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok seviyoruz.” diyor.

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