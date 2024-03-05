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Hayat

Dizilerdeki kadın temsili ele alınacak

04:00 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 03:39 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ev sahipliğinde, KADEM Ankara Temsilciliği ve UMED “Televizyon Dizilerinde Kadın” paneli düzenliyor. Bugün gerçekleşecek programda, televizyon dizilerinin toplumsal normlar ve kadın algısı üzerindeki etkileri ele alınacak. Açılış konuşmalarının ardından oyuncu Deniz Uğur, oyuncu Erdinç Gülener, gazeteci Fadime Özkan, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı ve senarist Hilal Çelenk konuşacak. Toplumda diziler konusunda farkındalık yaratmayı ve olası çözümler önermeyi amaçlayan panelde dizilerin topluma olumlu ve olumsuz yansımaları üzerinde durulacak.



#Aktüel
#Dizi
#RTÜK
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