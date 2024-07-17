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Hayat

DOB 15 Temmuz’u konserle andı

04:00 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:16 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Devlet Opera ve Balesi (DOB), 15 Temmuz’u İstanbul ve Ankara’da düzenlenen konserlerle andı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlatımlı oda müziği konseri düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'ndaki konserde, dünyanın çeşitli bölgelerinde vatan kavramı üzerine yazılmış eserler, İDOB sanatçıları tarafından seslendirildi. 70 dakika süren konser, Mozart'ın Türk Marşı ile sona erdi. Ankara Devlet Opera ve Balesi de "15 Temmuz Destanı Şehitleri Anma Konseri" düzenledi. Piyanist Cemile Cabbar'a eşlik eden solistler Ayten Hanalioğlu, Arya Zembiye Bayrak, Alican Akyıldız ve Anıl Gültekin konserde; Sabahın Seherinde, Karahisar Kalesi ve Köroğlu gibi türküleri seslendirdi.



#15 Temmuz
#Sanat
#Konser
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