Doğa koruma çalışmalarıyla tanınıyordu: İş adamı aslanların saldırısı sonucu öldü

Namibya'da 59 yaşındaki iş adamı Bernd Kebbel, eşi Conny Kebbel ve arkadaş grubuyla birlikte Skeleton Coast yakınlarındaki Hoanib Kampı çevresinde kamp yapıyordu.





Gece saatlerinde aracının üzerinde kurulu çadırda uyuyan eşini bırakıp tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkan Kebbel, o sırada bir dişi aslanın saldırısına uğradı.





BOYNUNDAN ISIRDI





Saldırı sırasında ağır şekilde yaralanan Kebbel, boynundan aldığı ısırık darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, yerel basına yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Bay Kebbel’in hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz" dedi.





Polis sözcüsü Immanuel Iiduwa ise olayla ilgili “insan-yaban hayatı çatışması” başlığı altında resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.





Iiduwa, "Diğer kampçılar aslanı uzaklaştırmak için cesurca müdahale etti ancak Kebbel’in aldığı ölümcül boyun yarası nedeniyle kurtarılamadı" dedi.



