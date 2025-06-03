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Doğa koruma çalışmalarıyla tanınıyordu: İş adamı aslanların saldırısı sonucu öldü

Doğa koruma çalışmalarıyla tanınıyordu: İş adamı aslanların saldırısı sonucu öldü

11:353/06/2025, Salı
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Bernd Kebbel, Namibya'da yaban hayatının korunmasını destekleyen bir hayırseverdi ve bir zamanlar safari araçları için aksesuarlar satan Off-Road-Centre'ın sahibiydi.
Bernd Kebbel, Namibya'da yaban hayatının korunmasını destekleyen bir hayırseverdi ve bir zamanlar safari araçları için aksesuarlar satan Off-Road-Centre'ın sahibiydi.

Çöl aslanlarını desteklemek için büyük miktarda para harcayan iş adamı Bernd Kebbel tuvalete gitmek için kamp çadırından çıktığı sırada bir aslan tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Namibya'da 59 yaşındaki iş adamı Bernd Kebbel, eşi Conny Kebbel ve arkadaş grubuyla birlikte Skeleton Coast yakınlarındaki Hoanib Kampı çevresinde kamp yapıyordu.


Gece saatlerinde aracının üzerinde kurulu çadırda uyuyan eşini bırakıp tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkan Kebbel, o sırada bir dişi aslanın saldırısına uğradı.


BOYNUNDAN ISIRDI

Saldırı sırasında ağır şekilde yaralanan Kebbel, boynundan aldığı ısırık darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, yerel basına yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Bay Kebbel’in hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz" dedi.


Polis sözcüsü Immanuel Iiduwa ise olayla ilgili “insan-yaban hayatı çatışması” başlığı altında resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Iiduwa, "Diğer kampçılar aslanı uzaklaştırmak için cesurca müdahale etti ancak Kebbel’in aldığı ölümcül boyun yarası nedeniyle kurtarılamadı" dedi.


Kebbel, özellikle Namibya’daki çöl aslanlarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyordu. Diğer yandan, Nisan ayında da bir aslan, Kenya'nın başkenti dışında Nairobi Milli Parkı'nın güneyindeki bir çiftlikte 14 yaşında bir kızı öldürmüştü.

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