Hayat Doğada el emeği göz nuru çiniler
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Doğada el emeği göz nuru çiniler

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Bezirgan köyünde yaşayan kadınlar el emeği göz nuru çinileri doğada yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

Haber Merkezi IHA
Bezirgan köyünde yaşayan kadınlar, geçimlerini çiniden sağlıyor.
Bezirgan köyünde yaşayan kadınlar, geçimlerini çiniden sağlıyor.

Kütahyalı iş adamı ve çini kabartma dalında ün yapmış devlet sanatçısı unvanını alan Mustafa Karaağaç, " Çini sanatını köy ve şehir merkezindeki atölyem de kadınlara öğretip el emeği göz nuru ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışı müşteri ve iş ortaklarımıza sunuyoruz" dedi.

Çini yapmaya 9 yaşında amatör olarak başladığını belirten Karaağaç, "4 yıl çıraklık eğitiminden sonra tam manası ile 25 yıldır çinicilik ile uğraşmaktayım. Eşim Saniye Karaağaç ile beraber 14 yıl önce profesyonel bir şekilde üretime başladık. Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Bezirgan Köyünde yaşayan kadınlarımız hem istihdam hem de Kütahyalı olarak el emeği göz nuru çinileri işlemek ve öğrenmek yeni nesillere aktarmak istediklerini söylediler. Bende onlara destek olmak ve benim için önemli olan fabrika ürünü değil, bizzat el emeği olarak işlenen çinileri halkımızla buluşturmak için bu yola baş koyduk. Güzel işler başarmaya gayret gösteriyoruz. Önemli olan kısa sürede güzel işler başarmak. Çini sanatının devamlılığını sağlamak ve Kütahya’ya has olan çiniyi bir ömür yaşatmaya çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden çini yapan Şerife Tayfur, yaptığı açıklamada, "Biz halk eğitimin açtığı kurslarda kaba taslak çiniyi öğrendik. Farklı modelleri çini ustamız öğretti. Şükür ki kısa zamanda öğrendik. Çinicilik bizim için bir meslek hemde evimize destek oluyoruz. Doğada çini yapmak insanı mutlu ediyor. Adeta insan huzur buluyor. Devletimizden çiniciliğe destek vermesini istiyoruz. Çini Kütahya’ya has ve özellikle toprağından kaynaklanıyor. Çini yapmaya başlayan bırakamaz bağımlı hale gelir. Çini öğreticimiz bize özel kabartmayı öğretti. İlk yaptığımız tabakları hediye etti. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

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