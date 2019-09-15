Hayat Doğal afetler göçe zorluyor
AKTÜEL

Doğal afetler göçe zorluyor

Doğal afetlerin yılın ilk yarısında 7 milyon kişiyi göçe zorladığı açıklandı. Bu rakamın yıl sonuna kadar üç katına çıkabileceğini belirten uzmanlar, en büyük doğal felaketlerin ise Fani ve Idai Kasırgaları olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ÜÇ KAT ARTABİLİR UYARISI

Fotoğraf: Arşiv

Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi (IDMC) 2019 yılının sadece ilk yarısında evlerini terk etmek zorunda kalan 11 milyon kişinin 7 milyonunun doğal afetler nedeniyle yerini değiştirmek zorunda kaldığını duyurdu. Norveç Mülteci Konseyi tarafından desteklenen IDMC, raporunda, bu rakamın 2019 yılının sonunda 3 kat artarak, yaklaşık 22 milyona ulaşabileceğini duyurdu.

PLANLI TAHLİYE KURTARIYOR

Fotoğraf: Arşiv

IDMC raporuna göre Haziran ayına kadar en büyük doğal felaketler Hindistan ve Bangladeş’te etkili olan Fani ile Mozambik, Malavi, Zimbabve ve Madagaskar’da etkili olan Idai Kasırgası. Raporda, Fani Kasırgası’nda olduğu gibi, planlı, büyük çaplı tahliyelerin hayat kurtarabildiğine, kitlesel yer değiştirmenin kasırgalar geçtikten sonra insanların yıkılmış da olsa evlerine dönmesini sağlayabildiğine dikkat çekiliyor.

Humberto alarmı

  • Dorian Kasırgası'ndan bir görüntü
  • Dorian Kasırgası’nın yaralarını sarmayı başaramayan Bahamalar, Humberto fırtınasına hazırlanıyor. Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), “tropikal felaket” olarak nitlendirilen bir grup fırtınanın önümüzdeki günlerde Dorian’dan daha ciddi ve güçlü bir fırtına oluşturarak Bahamalar’a gireceği konusunda uyarılarda bulundu. NHC tarafından yapılan uyarılara göre Humberto, Bahamalar’a ve doğu Florida’nın bazı bölgelerine şiddetli yağmur ve şiddetli rüzgar getirecek.

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