Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti: Acı haberi eşi Yıldız Cüceloğlu duyurdu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Edinilen ilk bilgilere göre, alışverişten eve dönen Yıldız Cüceloğlu, eşi Doğan Cüceloğlu'nun yerde yatan cansız bedeni ile karşılaştı.

Yıldız Cüceloğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de evin içerisinde incelemelerde bulundu.

İlk incelemelere göre 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun evin içinde yürürken başının üzerine düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Herhangi bir darp-cebir izinin olmadığı öğrenildi.

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Acı haberi alan Cüceoğlu'nun kızı da eve geldi. Cüceoğlu'nun oğlunun yurtdışında olduğu öğrenildi.

Cüceloğlu’nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinden sonra belli olacak.

Üç çocuk babası olan Doğan Cüceloğlu, 2019 yılının ağustos ayında Sakarya'da kalp spazmı geçirmişti.

SON PAYLAŞIMI

Ünlü psikologun yaşamını yitirmeden bir saat önce Twitter hesabından paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. İşte son paylaşımı:

📣 New Podcast! "Nurdoğan Arkış ile Bir Sohbet - Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler" on @Spreaker https://t.co/UbkgGahCrD — Doğan Cüceloğlu (@DoganCuceloglu) February 16, 2021

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.

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Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.

1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemektedir.

1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmaktadır.

Doğan Cüceloğlu, 10 yıllık evliliğin ardından ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yapmıştır.

YILDIZ CÜCELOĞLU KİMDİR?

Yıldız Cüceloğlu, İnsan ve Toplum, Kişisel Gelişim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. "İşim ve Ben" kitabının yazarıdır. 55 yaşında olan Yıldız Hacıevliyagil, İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

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"AYNI KAPTAN YERDİK, KAŞIĞIMI DOLDURMAYA KORKARDIM"

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, GZT'ye verdiği röportajda 11 kardeş olmanın zorluklarını anlatmış, "Aynı kaptan yemek yiyoruz. Yani hatırlıyorum böyle kaşığımı çok doldurursam 'Ne o lan bedava buldun yiyorsun' diyecekler gibi geliyordu bana. Onu bile çok doldurmuyordum" sözleri izleyenleri duygulandırmıştı.

İşte o röportaj:

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