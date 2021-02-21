Hayat Doğan Cüceloğlunun ailesinden teşekkür paylaşımı
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Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden teşekkür paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü yazar ve psikolog Doğan Cüceloğlu’nun ailesi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile siyasetçilere ve okurlara teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi İHA
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu

Geçtiğimiz salı günü evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun eşi, çocukları ve torunları sosyal medyadan ortak bir teşekkür paylaşımı yayımladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Sevgili Doğan Cüceloğlu ailemiz için eş, baba ve dede olmasının yanı sıra hepimiz için harika bir dosttu. Biz sizlerle, bütün bir ülkeyle bu dostluğu yıllar boyu paylaştık. Öyle ki onu uğurlarken de ülkenin dört bir yanındaki dostları, okurları, sevenleri, öğrencileri yanımızdaydı, bizimleydi. Bunu tarifsiz bir duyguyla hissettik. Ona “Nasılsın?” diye sorulduğunda “Şükür duygusu içerisindeyim” diye cevap verirdi. Bu duygunun nasıl bir şey olduğunu biz ailesi onun vefatıyla birlikte bir kez daha anladık. Şükür ki yanımızdaydınız ve onu iyi anılarınız, dualarınız ve dileklerinizle uğurladınız.

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SAYIN ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE HANIMA TEŞEKKÜRLER

İlk andan beri “iyi ki” dediğimiz bu duyguyla sizlere, bir kez de kelimelerimizle teşekkür etmek istedik. Bu zor günümüzde yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye, Sayın TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, Kabine üyelerine, Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a, cenaze töreninin onun da dileyeceği bir şekilde gerçekleşmesi için nezaket içerisinde destek veren Sayın İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Sayın Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan’a ve Sayın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a canımızı uğurlarken yanımızda olan tüm dostlarımıza, fiziksel olarak cenazeye katılamayan ancak sevgilerini, dualarını, taziyelerini ileten herkese, tüm okurlarına, tüm sevenlerine verdikleri zaman, emek ve sevgi için şükranlarımızı sunarız.

ONA KARŞI GÖREVİMİZ BİTMEYECEK

Cenaze merasimleri için hep son görev denir. Ancak sevgili Doğan Cüceloğlu için bir istisna rica etmek isteriz. Hiçbirimizin ona karşı görevi bitmeyecek. Daha çok okuyarak, düşüncelerini paylaşarak, çocuklarımız için geliştiren aile ve okul ortamları oluşturmaya gayret ederek hatırasını yaşatacağız. Birlikte ve sizlerle İyi ki.”

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  • Doğan Cüceloğlu geçtiğimiz salı günü Beşiktaş’taki evinde hayatını kaybetmişti. Ünlü yazar Perşembe günü Beşiktaş Afet Yolal Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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