Hayat Doğan Cüceloğlunun ölümünde yarım saat detayı Güvenlik kameraları incelenecek
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Doğan Cüceloğlu’nun ölümünde 'yarım saat' detayı: Güvenlik kameraları incelenecek

Ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, dün Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturmada Cüceloğlu’nun evde yalnız kaldığı yarım saatlik dilim dikkat çekti. Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun 13.30’da evden ayrıldığı, evin yardımcısının ise 14.00’da eve geldiği tespit edilince 13.30’dan itibaren çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Haber Merkezi AA
Doğan Cüceloğlu
Doğan Cüceloğlu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun dün öğle saatlerinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her ihtimali göz önüne alarak Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Apartmanın girişinde olan iki dükkanın da güvenlik kameralarına el koyuldu.

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Gözünün altında düşmeye bağlı iz

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nu sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtildi.

Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir iz olduğu belirtildi.

Yardımcı: Yüz üstü yatıyordu

Saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç. ilk ifadesinde, Doğan Cüceloğlu'nu çalışma odasında yüz üstü yatarken bulduğunu ve ne olduğunu anlamak için baktığında yüzünde bir çizik olduğunu söylediği öğrenildi.

Eşi Yıldız Cüceloğlu: Sağlık sorunu yoktu

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de güvendiklerini söylediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili açıklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili açıklama

Emniyet'ten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında, Doğan Cüceloğlu’nun yaşamını yitirdiği bilgisi üzerine evinde inceleme yapıldığı kaydedildi.

Yapılan araştırmada, Cüceloğlu’nun evine haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli kişinin binaya geldikten sonra 2 defa zile bastığını, kapıyı açan kimse olmadığını söyledi.

Eve girdiğinde şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini söylediği belirtilen açıklamada, Cüceloğlu’nun kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğunun anlaşıldığı, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

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