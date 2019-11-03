Doğu Anadolu beyaza büründü

Doğu Anadolu yılın ilk karıyla beyaza büründü. Bölgede önceki gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum ve Kars kent merkezlerinin yanı sıra Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Iğdır’ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı ve bazı sürücülere de yollarda zor anlar yaşatan kar, Erzurum kent merkezi genelini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 7 santimetre ölçüldüğü kentte büyükşehir belediyesi ve Karayolları ekipleri ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar, erken gelen kar yağışı sonrası oluşan güzel manzarada fotoğraf çektirdi.

KASIMLA BERABER KAR DA GELİYOR

Kars’ta ise sabah işe gitmeye çalışan vatandaşları hazırlıksız yakalayan kar yağışı sırasında bazı sürücüler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Vatandaşların yanı sıra kar yağışı yaban hayatı da etkiledi. Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım, Kars’ta kasım ayının kar yağışının habercisi olduğunu belirterek, “Kasım ayı geldiğinde Kars’a kar da geliyor. Biz alıştık kışlıklarımızı giyiyoruz artık havalar soğuk.” diye konuştu.

MUNZUR DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde etkili olan mevsimin ilk karı sebebiyle Munzur Dağları’nın zirvesi beyaza büründü. Munzur Dağları’nın karlı görüntüsüyle alçak kesimlerde görülen sonbahar renkleri bütünleşince güzel görüntüler ortaya çıktı. İlçe sakinlerinden Ahmet Eren, kar yağışı sonrası havaların iyice soğuduğunu belirterek, “Sabah uyandığımızda Munzur Dağları’na kar yağdığını gördük. Geçen yıl bu zamanlar yine dağlara kar yağmıştı ve birkaç hafta sonra da ilçe tamamen beyaza bürünmüştü. Havalar artık soğudu, sobalarımızı kurduk” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin en yüksek rakımlı illerinden olan Ağrı’da, yüksek kesimler ve bazı köylerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

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Karadeniz sağanak ve kara teslim

Giresun Bulancak’ta de etkili olan sağanak nedeniyle Muzaffer Karaahmet’e ait evin bahçesinde toprak kayması meydana geldi.

Kasım ayının gelmesiyle sıcaklıkların düştüğü Karadeniz bölgesi de sağanak yağmur ve kara teslim oldu. Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun’da cuma gecesi başlayan sağanak ve kar yaşamı olumsuz etkiledi. Trabzon’un Yomra ilçesinde sağanak dolayısıyla taşkınlar meydana geldi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, ilçede etkili olan sağanağın ardından Yokuşlu-Yenice Grup Yolu kenarına izinsiz dökülen hafriyatın taşkına yol açtığını bildirdi. Taşkın nedeniyle grup yolunun trafiğe kapandığını belirten Bıyık, belediye ve jandarma ekiplerinin taşkına kısa sürede müdahale ettiği bilgisini verdi. Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesi ekipleri, gece il genelinde etkili olan sağanağın sürüklediği birikintileri temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Altyapıda oluşan hasarın tespiti için ilgili birimlerin ekipleri incelemelerine devam ediyor.

YAYLA YOLLARINDA KARLA MÜCADELE

Ordu’da ise yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yol açma çalışması yapılıyor. Hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile 77 oba beyaza büründü. Yörede hayvancılıkla uğraşanlar küçükbaş sürüleriyle yaylalardan ayrılıyor.

Yaylalar kartpostal gibi

Rize

Rize’de iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı, özellikle bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası ile 2 bin 170 rakımlı Pokut Yaylası’nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Beyaz örtüyle kaplanan yaylalar, ayrı bir güzelliğe büründü. İlçeye bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda da kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.