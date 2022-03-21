​Doğu’yla Batı’yı birleştiren sergi ​

11 fotoğraf ve 7 resim sanatçısının eserlerinden oluşan “Doğu ve Batı Sentezi: Kadın ve Emek” adlı karma sergi Ankara Sanayi Odası’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu ayın sonuna kadar misafirlerini ağırlayacak sergide, Doğu’daki emekçi kadının yaşamı Batı’ya, Batı’daki emekçi kadının yaşamıysa Doğu’ya gösterilecek. 18 Mart’taki açılışında yoğun ilgi gören “Doğu ve Batı Sentezi: Kadın ve Emek” sergisinin küratörü Filiz Özgen Özdemir Şimşek, “Tarihsel ve sosyal açıdan unutulmaya yüz tutmuş unsurları hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu sergimizde de Doğu’daki ve Batı’daki emekçi kadınların birbirlerinin yaşamlarını görmelerini amaçladık” dedi.

İKİ MEDENİYETİN KADINLARI AYNI SERGİDE

Muş Telli Turna Doğa Derneği’nin iş birliğiyle hazırlanan çalışmalarda Doğu ve Batı kadınının esas alındığını söyleyen Şimşek, “Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü ve biz savaşta kadınlarımızın da büyük rol aldığını biliyoruz. Bu nedenle bu tarih seçildi. Emekçi kadınlar mutlular mı mutsuzlar mı bunu görmek istiyoruz. Mesela kimi fotoğraflara yansıyan mutsuz kadın imajı, kadının mecbur olduğu için çalıştığını gösteriyor. Bir şeyler yapması gerekiyor çünkü geçindirmesi gereken kişiler var. Metropol şehirlerdeki emekçi kadınlar örneğin iş hayatında, aile hayatında zamansızlıktan kaynaklanan ciddi sorunlar yaşıyorlar” diye konuştu.

FARKLI TEKNİKLERE YER VERİLDİ

Sergide yer alan fotoğraflara ve resimlere ilişkin de bilgi veren Filiz Özgen Özdemir Şimşek, “Yok olmaya yüz tutmuş unsurların sergilerini yapmaya çalışıyoruz. Tarihsel ve sosyal açıdan kadın emeği unutuluyor bazen. Çalışmalarımızın tamamı bununla ilgili. 21 fotoğraf ve 22 resim yer alıyor sergide. Bazı fotoğraflar ayrıca resim olarak da çizildi. Sulu boya, yağlı boya, noktalama, kolaj gibi çeşitli teknikler kullanıldı. En ilgi çekeniyse noktalama tekniği kullanılarak yapılan resimdi” ifadelerini kullandı.

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