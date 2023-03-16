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Hayat

Doha’da İslam’ın desenlerini anlattı

Araştırmacı ve tasarımcı Dr. Serap Ekizler Sönmez, Katar Milli Kütüphanesi'nde “İslam Sanatında Geometrik Desenler” başlıklı atölye düzenledi. Geometri dilinin farkındalığının insanları birbirine yaklaştıran bir etken olduğuna değinen Sönmez'in atölyesine, Doha’da yaşayan farklı milletlerden yaklaşık 20 kişi katıldı.

04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İslam Sanatında Geometrik Desenler başlıklı atölye Katar'da düzenlendi.

İslam Sanatında Geometrik Desenler başlıklı atölye Katar'da düzenlendi.

Araştırmacı ve tasarımcı Dr. Serap Ekizler Sönmez, Katar Milli Kütüphanesi’nin davetlisi olarak “İslam Sanatında Geometrik Desenler” başlıklı atölye düzenledi. Ketebe Yayınları’ndan çıkmış “Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili” isimli kitabı bulunan Sönmez, atölyede, geometrik desenlerin arkasındaki kompozisyonu anlattı. Son yıllarda geometrik desenlere ilginin arttığının altını çizen Sönmez, sadece Müslüman coğrafyalarda değil Batı’da da çok ilgi gördüğüne işaret etti. Geometri dilinin farkındalığının insanları birbirine yaklaştıran bir etken olduğunu belirten tasarımcının atölyesine, Doha’da yaşayan farklı milletlerden yaklaşık 20 kişi katıldı.



#Dr. Serap Ekizler Sönmez
#Katar
#İslam Sanatında Geometrik Desenler
#Atölye
1 saat önce
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Doha’da İslam’ın desenlerini anlattı
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