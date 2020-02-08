Doktorun ölümüne soruşturma

ÖFKE DOLU PAYLAŞIMLAR

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsü teşhis ederek meslektaşlarına yönelik ilk uyarıyı yapan doktor Li Venliang’ın ölümü ülkede tepkilere yol açtı. Doktorun ölümünün ardından, Çin’de kullanılan sosyal medya sitesi Weibo’daki yas paylaşımları kısa süre sonra öfke dolu paylaşımlara dönüştü. Kullanıcılar hükümeti virüs hakkındaki bilgileri gizli tutmaya çalışmak ve virüsün ciddiyetini hafife almakla suçladı.

HÜKÜMET ÖZÜR BORÇLU

Birçok kişi ulusal kahraman olarak gördüğü doktorun virüsün yayılmaması için çalıştığını ancak devlet yetkililerinin salgını önlemek yerine doktoru susturmaya çalıştığını kaydetti. Weibo’da en fazla paylaşılan etiketler “Vuhan hükümeti Dr. Li Venliang’a bir özür borçlu” ve “İfade özgürlüğümüzü istiyoruz” oldu. İki etiket de kısa süre içinde sansürlendi. Weibo’da bu etiketlerle arama yapıldığında silinmemiş yalnızca birkaç paylaşım kaldığı görülüyor.

VUHAN’A EKİP GÖNDERİLDİ

Pekin yönetimi, gelen tepkiler üzerine Venliang’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Çin Komünist Partisi Yolsuzluk Karşıtı Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, salgının ilk çıktığı şehir olan Vuhan’a bir ekip gönderildiği, Doktor Li Venliang’ın koronavirüsün çıktığı dönemde içinde bulunduğu şartların tespit edilmesi ve ölümüyle ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Türklerden videolu destek mesajı

Türkler, çektikleri video ile ülke halkına desteklerini gösterdi.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla, Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen başta olmak üzere Çin’de yaşayan Türkler, çektikleri video ile ülke halkına desteklerini gösterdi. Söz konusu videoda, ülkede salgının başlamasından bu yana Çinlilerin salgınla mücadeleye karşı birbirlerini motive etmek için kullandıkları “Congguo Ciayou” (Haydi Çin) ve “Vuhan Ciayou” (Haydi Vuhan) sloganları ile “Türk halkı, Çin halkını destekliyor” anlamında Çince ifadeler yer aldı. Pekin Büyükelçiliğinin, Çin’in sosyal paylaşım platformları WeChat ve Veybo’daki hesaplarından paylaşılan video, Çin halkının beğenisini topladı. Paylaşımın altına, Çinli internet kullanıcılarından teşekkür mesajları yağarken “Teşekkürler Türk arkadaşlar, Çin-Türkiye dostluğu çok yaşa.” gibi yorumlar yapıldı.

REKLAM

İkinci numuneler de negatif

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerin de negatif çıktığını söyledi. Bakan Koca, Çin’den çalışan olarak gelenlerin de 14 gün izinli sayılacağını ve bulgular açısından takiplerinin yapılacağını kaydetti. 17 havalimanında yürütülen termal kameralı taramalarda da herhangi bir vakaya rastlanmadığını belirten Koca, Çin’den her türlü canlı, cansız hayvani hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının da geçici süreyle durdurulması kararı alındığını ifade etti.

Vaka sayısı 30 bini aştı

Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi. Virüs teşhisi koyulan kişilerden 4 bin 821’inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359’a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45’e ulaştı. Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu.

Yeni iddia:Pangolinler

Pangolin

Çinli bilim insanlarının binden fazla hayvanı incelediği araştırmaya göre, ölümcül koronavirüs insanlara, şimdiye kadar söylenlerin aksine yarasalardan ya da yılanlardan değil pangolinlerden geçmiş olabilir. Güney Çin Tarım Üniversitesi’nden araştırmacıların, pangolinler üzerinde bulunan virüslerin genom dizilerinin koronavirüs hastalarındakilerle yüzde 99 aynı olduğunu keşfettiklerini bildirdi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) pangolinleri dünya üzerinde yasadışı yollarla ticareti en çok yapılan hayvan olarak tanımlıyor. Pangolin pulları Çin ve Vietnam’da geleneksel tıp için kullanıldığı, etinin ise karaborsada satıldığı biliniyor.

Gemideki salgın önlenemiyor

Japonya’da karantinaya alınan gemi

Gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğu anlaşılan bir Hong Konglu yolcu nedeniyle pazartesi günü Japonya’da karantinaya alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, daha önce 20 kişinin korona virüsünden enfekte olduğu açıklanan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

41 hastadan 21’inin Japon vatandaşı olduğu belirtilirken, diğer hasta yolcuların ise uyruğu açıklanmadı. Böylece gemideki hasta sayısı 61’e yükselirken, Japonya’daki toplam vaka sayısı da 86 oldu. Öte yandan, penceresiz kamaralarda kalan yolcuların birbirlerine 1 metre yaklaşmamak koşuluyla güverteye salındığı, odalara ateş ölçüm cihazı dağıtıldığı, yemeklerin de günde 3 kez kapıyı çalan personelin getirdiği öğrenildi.

Toplu taşımaya karantina alanı

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Bahar Bayramı (Çuncie) seyahat yoğunluğu boyunca toplu ulaşım araçlarına yolcuların sayısını kontrol etmek, temizliği ve sterilizasyonu güçlendirmek amacıyla araçlarda acil durumlarda kullanılmak üzere karantina alanı kurulacak.

Ani ateş ve hastalığın diğer şüpheli belirtilerini gösteren yolcular, seyahat boyunca bu karantina alanlarında tutulacak ve ivedilikle sağlık taramasının bulunduğu duraklara yönlendirilecek. Öte yandan, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Çin’de haftalardır kapalı olan üniversiteler, online ders sistemine geçileceğini duyurdu.