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Hayat Dokuma Atlası İstanbulda
KÜLTÜR SANAT

Dokuma Atlası İstanbul’da

Anadolu’nun binlerce yıllık dokuma hafızasını gün yüzüne çıkaran “Türkiye Dokuma Atlası” sergisi, 19 Nisan’da İstanbul’da açılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dokuma Atlası İstanbul’da
Proji Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

Anadolu’nun binlerce yıllık dokuma hafızasını gün yüzüne çıkaran “Türkiye Dokuma Atlası” sergisi, 19 Nisan’da İstanbul’da açılacak. Türkiye’nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren sergi, Ankara Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nun ardından İstanbul Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilgililerin beğenisine sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen proje, Anadolu’nun geleneksel dokumalarını bir araya getirerek geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görüyor.

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