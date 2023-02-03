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Dolap yaklaşık 25 milyon ürünü yeni sahipleri ile buluşturdu

Türkiye'nin en büyük ikinci el ürün platformu Dolap’ta kullanıcılar 2022 yılında yaklaşık 25 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Toplam satıcı sayısı 3,5 milyona ulaşırken, Dolap’ta 1.3 milyon bireysel kullanıcı ilk kez satış yaptı.

16:04 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dolap yaklaşık 25 milyon ürünü yeni sahipleri ile buluşturdu.

Dolap yaklaşık 25 milyon ürünü yeni sahipleri ile buluşturdu.

Türkiye'nin en büyük ikinci el ürün platformu Dolap, 2022 yılı sonuçlarını açıkladı. Dolap’ta kullanıcılar 2022 yılında yaklaşık 25 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. 2022 yılında 1.3 milyon bireysel kullanıcı ilk kez Dolap üzerinden satış yaptı. Dolap’ın toplam satıcı sayısı 3,5 milyona ulaşırken, 2 milyon kişi ise hem alıcı hem satıcı olarak platformda yer aldı. Kullanıcılarının büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan Dolap, kadınlara ve ailelerine ekonomik ve sosyal faydanın yanı sıra yeniden kullanım ile döngüsel ekonomiye de katkı sağlıyor.

En fazla satış yapılan kategori ‘Kadın Giyim ve Aksesuar’ oldu

Dolap’ta, Kadın Giyim ve Aksesuar, Bebek ve Çocuk, Ev ve Yaşam, Erkek Giyim ve Aksesuar, Elektronik olmak üzere beş farklı kategori bulunurken, bu kategoriler arasında 2022 yılının lider kategorisi “Kadın Giyim ve Aksesuar” oldu. Alıcı ve satıcı arasında etkileşim sağlayan pek çok özelliği Dolap, hem avantajlı fiyatlara ulaşmayı hem eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunması ile öne çıkıyor. En yaygın olarak tercih edilen "ürün beğenme" özelliği ise etkileşimin ana unsurlarından biri olarak yer alıyor.

Eylül kampanyalarıyla birlikte Dolap üzerinden 500 bin ürün yeni sahipleriyle buluştu

Toplamda 10 adet kampanya düzenleyen Dolap’ta en önemli kampanya dönemi Eylül olarak ön plana çıktı. Eylülde Kazandıran Alışveriş Günleri kampanyası ile 500 binden fazla ürün satıldı.




#Dolap
#alışveriş
#giyim
22 dakika önce
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Dolap yaklaşık 25 milyon ürünü yeni sahipleri ile buluşturdu
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