|
Hayat

Don Kişot 18 yıl sonra Ankara’da

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Miguel de Cervantes’in Don Kişot’unu 18 yıl sonra yeniden başkentlilerle buluşturuyor.

04:00 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

12 ve 14 Ekim’de Opera Sahnesi’nde izleyicinin beğenisine sunulacak eser, Ayşem Sunal Savaşkurt sahneliyor. Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Bülent Arslan üstlendiği eserde, Ortaçağ şövalye hikayelerine meraklı Don Kişot’un gezgin bir şövalye olmaya karar vermesi, yaveri Sancho Panza ile yola çıkması ve hayalindeki aşkı kazanma isteği konu ediliyor. Temsilde Sultan Menteşe, İlhan Durgut, Hakan Odabaşı, Uluç Aytan, Hüseyin Acar, Tarkan Serengül, Berkay Saraçoğlu, Serapsu Gürman, Lara Veli, Güleycan Kocabey, Deniz Derelioğlu, Beril Baştürk, Kadir Okurer rol alıyor.




#Aktüel
#Sanat
#Tiyatro
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye Kasım ayının ilk yarısı itibariyle 5 bin lira ikramiye verilecek