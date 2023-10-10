Don Kişot 18 yıl sonra Ankara’da

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12 ve 14 Ekim’de Opera Sahnesi’nde izleyicinin beğenisine sunulacak eser, Ayşem Sunal Savaşkurt sahneliyor. Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını Bülent Arslan üstlendiği eserde, Ortaçağ şövalye hikayelerine meraklı Don Kişot’un gezgin bir şövalye olmaya karar vermesi, yaveri Sancho Panza ile yola çıkması ve hayalindeki aşkı kazanma isteği konu ediliyor. Temsilde Sultan Menteşe, İlhan Durgut, Hakan Odabaşı, Uluç Aytan, Hüseyin Acar, Tarkan Serengül, Berkay Saraçoğlu, Serapsu Gürman, Lara Veli, Güleycan Kocabey, Deniz Derelioğlu, Beril Baştürk, Kadir Okurer rol alıyor.