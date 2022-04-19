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Hayat Dönemler insanın varoluşunu irdeleyecek
KÜLTÜR SANAT

“Dönemler” insanın varoluşunu irdeleyecek

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Ressam Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özel’in “Dönemler” adını taşıyan sergisi, Gelişim Sanat Galerisi’nde 20 Nisan’da açılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
“Dönemler” insanın varoluşunu irdeleyecek
Dönemler sergisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Ressam Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özel’in “Dönemler” adını taşıyan sergisi, Gelişim Sanat Galerisi’nde 20 Nisan’da açılıyor. Özel’in 31. solo sergisi olan “Dönemler”de insanın varoluşuna ve zaman kavramına ilişkin konular işleniyor. Farklı dönemlerde yapılmış farklı boyutlardaki eserlerin yer alacağı sergide sanatçının, özellikle sanatın olgun dönemlerini yansıttığı seçki resimler bulunuyor. Özel, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, insanın varoluşuna ve zaman kavramına d air soruları soyut-plastik bir dille irdelediğini belirtti.

GELİŞİM SANAT’TA

Yağlıboya, kolaj ve kağıt üzerine mürekkeple çalışılmış farklı dönemlerden farklı boyutlardaki eserler “Dönemler” ile sanatseverlerle buluşturulacak. Serginin küratörlüğünü ise ressam Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu üstleniyor. “Dönemler” sergisi, 14 Mayıs’a kadar Gelişim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

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