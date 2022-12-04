Dördüncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, sinemanın çok etkili bir araç olduğunu söyledi. Fikirlerin, düşüncelerin sinemayla çok daha etkili şekilde anlatılabildiğine işaret eden Yılmaz, sinemanın arka planında büyük emeklerin olduğunu belirtti. Bingöl’de çekilen Ali Çevlik filminde kendisinin de kısa bir rol aldığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

Ödüllerini AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan aldılar

"Bu ay sonunda Ali Çevlik filminin galası olacak inşallah. Sanat sadece metropollerde, belli elit çevrelerde yapılan bir faaliyet olmamalı. Aslında insani bir faaliyet sanat. Dolayısıyla insanın olduğu her yerde sanat da olmalı. Sosyo-ekonomik durumu, coğrafi şartları ne olursa olsun her yöremizde sanatsal kültürel faaliyetlerin yapılması lazım. Bu anlamda kısa film festivalleri büyük bir anlam ifade ediyor, önemli bir rol oynuyor."

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Vali Kadir Ekinci de kültür ve sanat alanında içeriği dolu bir festival gerçekleştirildiğini vurguladı. TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, TRT'nin sinemaya dair çok önemli yatırımlarının olduğunu kaydetti.

Bu yıl TRT’nin desteklediği 17 filmin vizyona girdiğini anlatan Varol, "Sinemada pandemi sonrası halen kendine gelememiş bir gişe performansı var. Belki sinemalar halen istediğimiz noktaya gelemedi ama bizler TRT olarak sinemaya verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Bugün itibariyle 6,5-7 milyonu aşan bir gişe performansıyla TRT ortak yapımı filmler çok ciddi izleyici buluyor." diye konuştu.

Başkanlığını yönetmen Nazif Tunç’un yaptığı oyuncu jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Mehdi Parizad'ın yönettiği "It Builds a Life" birinci, yönetmen Adar Baran Deger’in çektiği "Soğuk" ikinci, Feyzi Baran ile Kamil Kahraman’ın çektiği “Bu da mı gol değil!” belgeseli üçüncü oldu. Jüri Özel Ödülü Amil Mamibeyli'nin yönettiği "Tremble" filmine verilirken, Bingöl Belediyesi Özel Ödülü ise Emre Sefer’in yönettiği "Babamın Öldüğü Gün" filmine verildi.

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Festival, TRT Kurdi tarafından yayınlanan Dengbej Bingöl Özel Programı ile sona erdi.

Programa, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve TRT'de görev yapan yöneticiler, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.