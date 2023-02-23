Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan deprem bölgesine konteyner sevkiyatı sürüyor

Azerbaycan'dan deprem bölgesine konteyner sevkiyatı sürüyor.
Türkiye, depremin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti. 11 ilde hissedilerek büyük bir yıkıma neden olan afet nedeniyle binlerce insan evsiz kaldı. Çok sayıda bina, ihmalkarlık nedeniyle adeta yerle bir oldu.
Afet bölgesine yardım seferberliği
Bunun üzerine afet bölgesinde hummalı çalışmalara başlandı. Devletin tüm kurumları, vatandaşlarla iş birliği içinde harekete geçti. Yurdun dört bir yanından gönüllüler, depremzedelerin ihtiyaçlarını bölgeye ulaştırmaya başladı.
Birçok ülke yardım gönderdi
Öte yandan dünyanın birçok ülkesinden de yardımlar yapıldı. Arama-kurtarma çalışmalarına katılmalarının yanı sıra, çadır ve konteyner gönderildi.
Azerbaycan'dan konteyner desteği
Bunlardan biri de hiç şüphesiz kardeş ülke Azerbaycan oldu. İlk günden bu yana 441 ton tıbbi malzeme734 ton gıda malzemesi gönderen Azerbaycan'ın yardımları bölge halkına merhem oldu. Öte yandan geçici barınma için konteyner sevkiyatları da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dost ülkeden yeni konteyner konvoyu Türkiye’ye doğru yola çıktı.