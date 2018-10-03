Dostlukları herkese örnek olsun

Başkentte birlikte büyüyen "Dost" isimli köpek ile "Zincir" adlı kazın dostluğu görenleri şaşırtıyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ailenin küçük yaşlardan beri yan yana büyüttüğü golden retriever cinsi köpek ile kaz, günlerini birlikte geçiriyor. Sahipleri eşliğinde sokaklarda birlikte gezen, sık sık birbirlerine sevgi gösterisinde bulunan ayrılmaz ikilinin yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Dost ve Zincir, aynı kaptan köpek maması yiyor.

İletişimleri dostluğa döndü

Hayvanların sahibi Orkun Günen, hayvanları çok seven bir aile olduklarını ve bu yüzden ilk olarak köpek bakmaya başladıklarını belirtti. "Dost" adını verdikleri köpek ile henüz 3 günlükken aldıkları "Zincir" adlı kaz yavrusunu aynı bahçede birlikte büyüttüklerini söyleyen Günen, iki hayvan arasında başlayan iletişimin zamanla dostluğa dönüştüğünü anlattı.

Aynı kulübede uyuyorlar

Günen, Dost ve Zincir'in birbirlerinden hiç ayrılmadıklarını ifade ederek, "İki arkadaş oldular ve sürekli birbirlerini arıyorlar. Şu an aynı bahçede yaşıyor, aynı kulübede uyuyorlar. Aynı kaptan yemek yiyor, birlikte su içiyor, birlikte banyo yapıyorlar. Gün içinde aynı oyuncağın peşinden koşuyorlar ve onu paylaşamıyorlar" diye konuştu.

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