Hayat Dostlukta ödüller belirlendi
KÜLTÜR SANAT

Dostluk’ta ödüller belirlendi

Türk Kızılayı çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenecek 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin ayrıntıları belli oldu. Bu yıl “Neşet Ertaş” adına düzenlenecek festival, “Dostluk” kavramını, sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayattaki yansımalarını çoğaltmayı amaçlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dostluk’ta ödüller belirlendi
5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali

Türk Kızılayı çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenecek 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin ayrıntıları belli oldu. Bu yıl “Neşet Ertaş” adına düzenlenecek festival, “Dostluk” kavramını, sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayattaki yansımalarını çoğaltmayı amaçlıyor. 22-25 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak festivale 58 ülkeden 522 kısa film başvurdu. Bu sene ilk kez, “İnsani Bakış” belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılayı tarafından “Kızılay İnsani Bakış Ödülü” verilecek. Ana yarışma seçkisinde en iyi film ödülü 30 bin TL, özel jüri ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü 10 bin TL oldu. İnsani Bakış belgesel seçkisinde en iyi belgesele 15 bin TL ödül takdim edilecek. Festivalin Fono Film kategorisinde 30 bin TL, 40 yıllık hatır seçki kategorisinde değerlendirilecek olan bir filme de Neşet Ertaş dostluk ödülü sunulacak. Festival kapsamında Onur Ödülleri, Ayla Algan ve Yusuf Sezgin’e verilecek.

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