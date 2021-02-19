​Dualar evlerden yükseldi

Rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi Regaip Kandili, dün evlerde idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımlarıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde “Regaip Kandili Özel” programı düzenlendi. Yayın, TRT 1, Diyanet TV ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edildi. Selatin camilerde, sınırlı sayıda kişiyle gerçekleşen kandil programı öncesi dezenfekte işlemleri yapıldı. Ali Erbaş’ın yatsı namazını kıldırmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlithanlar tarafından kasideler okundu.

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ÖZGÜN Regaip Kandili Kur'an'da geçiyor mu?

MUHASEBE İÇİN VESİLE OLSUN

Regaip programında bir konuşma yapan Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaip gecesine varmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Bu gecede rahmet ve bereketin bolca ihsan edildiğini vurgulayan Erbaş sözlerine şöyle devam etti: “Fatih Sultan Mehmet Han’ın yadigârı Ayasofya-ı Kebir Camii Şerif’inden, Akşemsettin Hazretlerinin kürsüsünden camisinden sizleri selamlıyorum. Regaip gecesi tüm rağbetimizin Allah’a yöneltmemizi, inancımızı ve arzularımızı gözden geçirmemizi bize hatırlatır. İnsanın değeri arzu ettiklerinde gizlidir. Arzularımız, yönelişimiz neye ise yönelişimiz onadır. İnsanın rağbet ettiği şeyler Allah katındaki kıymetini gösterir. Neye rağbet ederse kıymeti de ona göredir. Arzu ve isteklerimiz aynı zamanda istikametimizi belirler. Onun için Fatiha suresinde hidayet edenlerin yoluna yöneltmesi için Allah’a duada bulunuyoruz. İnşallah Allahü teala bizi, çocuklarımızı, neslimizi doğru yola, hidayete erdirir. Bu geceyi bize sunulmuş son fırsat olarak bilip hayatımızı, istikametimizi detaylı bir muhasebeye tutalım” dedi.

FOTOĞRAF 35 Selimiye Camisi'nde üç ayların habercisi Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Selimiye Camisi'nde 'üç ayların habercisi' Regaip Kandili idrak edildi Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip, namaz kıldı. Üç ayların habercisi Regaip Kandili camilerde sosyal mesafeli idrak edildi Üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, Türkiye'de camilerde sosyal mesafeye uyarak idrak edildi. Vatandaşlar cami girişlerinde ellerini dezenfekte edip sosyal mesafeye uygun bir şekilde saf tutarak ibadet etti. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere bütün camilerde eller dua için semaya kalktı. BiP'te paylaş

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DAYANIŞMA RUHUYLA HAREKET EDELİM

Prof. Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla ayrıca bir mesaj da yayımlayarak, son yüzyılda yaşanan küresel felaketler, musibetler ve krizler sebebiyle insanlığın, bedenen ve ruhen yorgun düştüğünü belirtti. Erbaş mesajında şunları kaydetti: "Bütün bu olumsuzluklar karşısında bizlere düşen en temel görev iman, sabır, dua ve tevekkül değerlerini kuşanmaktır. Küresel düzeyde yaşanan ve ülkemizi de tehdit eden tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için gereken bütün tedbirleri alarak bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmek ve dayanışma ruhuyla hareket etmektir. Bu mübarek gün ve geceler vesilesiyle Rabbimiz’in engin rahmetine ve mağfiretine sığınmalıyız”