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Dualarımızla yanınızdayız

Emine Erdoğan, Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı sporcuları ile buluştu. Takımın, büyük bir başarıyla döneceğine inancının tam olduğunu belirten Erdoğan, "Devlet ve millet olarak arkanızdayız. Dualarımızla yanınızdayız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan, milli sporcularla buluştu.
Emine Erdoğan, milli sporcularla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2019 FİBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımını Huber Köşkü'nde ağırladı. Programa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ile teknik heyet ve basketbolcular katıldı.

Emine Erdoğan ve sporcular bahçeye kurulan potaya atış yaptı.

HER SAYIYLA COŞUYORUZ

Emine Erdoğan, yemekte yaptığı konuşmada, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı 2019 Avrupa Şampiyonası'na uğurluyor olmanın büyük heyecanı içinde olduklarını dile getirdi. Bugüne kadar imza attıkları her başarı için A Milli Kadın Basketbol Takımı sporcularına teşekkür eden Erdoğan, "Sporda kazanılan başarı, bir ülkenin tümüne mal olan başarıdır. Potaya attığınız her top, kazandığınız her sayı, gönlümüzde coşkuya sebep olur. Evlerimize sevinç getirir. Yüzümüzde tebessümler açtırır. Sizler sahada koşarken, biz de adeta birlikte koşar gibi heyecanlanırız. Yenseniz de yenilseniz de her daim gururlanırız" diye konuştu.

BİRLEŞTİRİCİ GÜÇLE TAZELENİYORUZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı bir başarı kazandığında ertesi güne daha güçlü uyandıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu demek değil ki mağlubiyetler bizleri bu duygulardan mahrum bırakıyor. Sonuç ne olursa olsun, siz sporcularımızın mücadelesine ortak olmak, toplumumuzdaki dayanışmayı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını artırıyor. Sporun ve bayrağın, birleştirici gücüyle tazeleniyoruz. Siz, bu milletin candan kucaklaşmalarının ve sevinç gözyaşlarının sebebisiniz. Yani biz her şartta zaten kazanan tarafız. Bu şampiyonadan da, büyük bir başarıyla döneceğinize inancım tamdır. Başarınızın her şeyden önce kız çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza ilham kaynağı olacağını biliyorum. O nedenle bu şampiyonada milletimiz için olduğu kadar, sizin gibi olmak isteyen kız çocuklarımız için de mücadele etmenizi arzu ediyorum. Rabbimden sahaları fethetmeniz için sizlere güç, kuvvet diliyorum. Devlet ve millet olarak arkanızdayız. Dualarımızla yanınızdayız."

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Emine Erdoğan'a 'Fark Yaratan' ödülü
OYNAT 00:22
Emine Erdoğan'a 'Fark Yaratan' ödülü
Dünya İnsaniyet Forumu'nca (World Humanitarian Forum) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı 'Changemaker' (Fark Yaratan) ödülü verildi.


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