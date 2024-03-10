Düğünlerde yeni dönem! Ücreti bin 500 ila 4 bin lira arasında değişiyor

Geleneksel olarak her dört yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerini kutlamak istemeyen çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. Bazı çiftler, bu özel tarihi seçerek evlenme kararı alsa da, genel olarak 29 Şubat'ta nikah kıyılmasında belirgin bir azalma gözlemleniyor. Öyle k, nikah ve düğün salonlarının boş kalması üzerine bazı işletmeler, bu güne özel indirim kampanyası düzenledi.