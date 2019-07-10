Dükkanına koyduğu dilek ağacında toplanan parayla çocuklara yardım ediyor

Akif Akyıldız, Uludağ'ın eteklerindeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 700 yıllık Cumalıkızık köyündeki Kadı Efendi Konağı’nda 5 ay önce kafe açtı. Daha kendisini dünyaya gelmeden babasını kaybeden Akyıldız, işletmesinde müşterilerinin kimsesiz çocuklara yardım etmesi için ‘Nasıl para toplayabilirim?’ diye düşünmeye başladı.

Dükkanının içine dilek ağacı koyan Akyıldız, buraya kurdele bağlayıp dilek dileyen müşterilerinden gönüllerinden koptuğu kadar para atmasını istedi. Akif Akyıldız, toplanan paraları ise her ay Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlıyor.

Akif Akyıldız

Babası büyüdüğü için çocuklara karşı hassas

Babasız dünyaya geldiğini söyleyen kafe sahibi Akif Akyıldız, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Babam vefat ettikten 3 ay sonra dünyaya gelmişim. Zorlu bir çocukluk dönemi geçirdim. O yüzden çocuklara karşı hassasım. 'Onlar için elimizden bir şey gelir mi? Bir şeyler yapabilir miyim? Bu işletmede kendimiz para kazanırken, onlara da çam sakızı çoban armağanı kazancımızdan da bırakabilir miyiz? Gelen müşterilerimizi daha duyarlı hale getirebilir miyiz?' diye düşündük ve işletmemize bir nazar ağacı koyduk. Türk halkı böyle şeyleri sever. Dilek tutmayı sever.

Dileğini tutarken, gönlünden koparsa Çocuk Esirgeme Kurumu'na, kimsesiz çocuklara yardım eder diye düşündük. İşletmeyi açarken kimsesiz çocuklar için ne yapabilirim diye düşünmüştüm. Sonuç itibariyle böyle bir şey uyguladık. Ses de getirdi. Hem biz mutlu oluyoruz, hem çocuklar mutlu oluyor. Kimsesiz olmadıklarını onlara hatırlatıyoruz. Amaç buydu ve ses de getirdi. Talep fazlasıyla var. Keşke herkes bizim gibi girişimlerde bulunsa.”

Damlaya damlaya göl oluyor

Ağaçta toplanan paralarla ilgili bilgi veren Akyıldız, "50 lira bırakanlar oluyor, 100 lira bırakanlar oluyor. Ne kadar bırakıldığının çok önemi yok. Önemli olan gönülden kopanlar. Damlaya damlaya göl olur. Bu bir başlangıçtır. Az veya çok, insanlar bir şeyler bırakıyor. Güzel rakamlar çıkıyor. Biz de üzerine bir şeyler ekleyerek ayda bir teslim ediyoruz. Kazancımın belli bir kısmını çocuklarımıza ayırıyorum" diye konuştu.

Destek olmak istediler

Eskişehir'den gezmek için Cumalıkızık’a geldiklerini belirten Gamze Tuna Büyükköse, "Cumalıkızık'ta kahvaltı yapmak istedik. Tesadüfen bu işletmeyi beğendik ve kahvaltımızı yaptık. Sonrasında böyle bir ağaç gördük. Ne olduğunu merak ettik. Yazıyı da görünce hikayesini sorduk. Hoşumuza gitti. Bizler de bir destekte bulunmak istedik” ifadelerini kullandı.

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