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Hayat

Dumlupınar şehitleri belgeselle anılacak

TRT iç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Yaşamın Kıyısında" belgesel üçlemesinin bir bölümü bu akşam ekrana gelecek.

04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
'Yaşamın Kıyısında Nefes' belgeseli

'Yaşamın Kıyısında Nefes' belgeseli

Belgesel serisinde, hayatını spora adamış başarılı isimlerin hikayeleri, tarihte iz bırakan dramatik olaylarla aynı kurgusal çizgi içerisinde aktarılıyor. Bu akşam, 70 yıl önce Dumlupınar Denizaltısı'nda kaza sonucu şehit olan 81 askerin anısına Çanakkale'de dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen'in hikayesi ekrana gelecek. Yapımcılığını Hilal Yumuk, yönetmenliğini ise Osman EmreŞen'in üstlendiği
"Yaşamın Kıyısında Nefes"
belgeseli saat 21.00'de TRT Belgeselde yayınlanacak.

#Yaşamın Kıyısında
#Dumlupınar şehitleri
#belgesel
1 gün önce
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