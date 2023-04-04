Dumlupınar şehitleri belgeselle anılacak

'Yaşamın Kıyısında Nefes' belgeseli
Belgesel serisinde, hayatını spora adamış başarılı isimlerin hikayeleri, tarihte iz bırakan dramatik olaylarla aynı kurgusal çizgi içerisinde aktarılıyor. Bu akşam, 70 yıl önce Dumlupınar Denizaltısı'nda kaza sonucu şehit olan 81 askerin anısına Çanakkale'de dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen'in hikayesi ekrana gelecek. Yapımcılığını Hilal Yumuk, yönetmenliğini ise Osman EmreŞen'in üstlendiği
"Yaşamın Kıyısında Nefes"
belgeseli saat 21.00'de TRT Belgeselde yayınlanacak.
#Yaşamın Kıyısında
#Dumlupınar şehitleri
#belgesel
1 gün önce