Dumlupınar şehitleri belgeselle anılacak

Roald Dahl, Ian Fleming’den sonra geçen hafta polisiye yazarı Agatha Christie’nin romanlarının, ‘ırkçı ve duyarsız’ ifadeler taşıdığı gerekçesiyle sansürlendiğini öğrendik. Christie’nin kullandığı ‘siyah’, ‘Yahudi’, ‘Çingene’, ‘yerli’ gibi ifadeler metinlerinden çıkarıldı. Yapılanın liberal bir sansür olduğunu söyleyenler olsa da geçmişin izlerini silmek, yerleşik kültürü de yok etmiyor mu?