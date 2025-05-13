Dünya basını Türkiye'de terörün bitmesiyle ilgili haberler yaparken CHP'li gazeteciler Bahar Feyzan ve Fatih Portakal sırf eleştiri için tuhaf açıklamalar yaptı

Gazeteci Bahar Feyzan, terör örgütünün silah bıraktığını ve kendini feshettiğini resmen açıklamasının, topluma "faydası olmadığını" savundu: PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının bize faydası ne? Gerçekten bir samimiyetle soruyorum bunu. Ben zaten savaşmıyorum ki sokağa çıkıp. Çok naif ve basit bir yerden soruyorum. Ben zaten PKK ile Kürdün ayrımını yapabilen biriyim. Defalarca lanetliyoruz. Şehirde etkileri yok, peki bugün sıradan bir vatandaşın hayatına katkısı ne? Ahmet efendinin faydası ne? Bunu açıklayın.