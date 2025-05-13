Dünya basını Türkiye'de terörün bitmesiyle ilgili haberler yaparken CHP'li gazeteciler Bahar Feyzan ve Fatih Portakal sırf eleştiri için tuhaf açıklamalar yaptı

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınında dahil Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı olarak görülürken CHP'li gazeteciler bu olumlu gelişmeyi sindiremedi. Bahar Feyzan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının sıradan bir vatandaşa katkısının olmayacağını savundu. Fatih Portakal ise ortamda güven havasının olmadığını söyledi.
Devlet Bahçeli'nin ilk adımıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği, birçok siyasi, diplomatik ve sanatçı şahsiyetin, sivil toplum örgütlerinin desteklediği "Terörsüz Türkiye" süreci, bölücü terör örgütünün silah bırakma kararını resmen açıklamasıyla yeni bir eşiğe girdi. Yurt genelinde karar halaylarla kutlanırken, uluslararası camiada da Türkiye'nin terörle mücadeledeki barışçıl başarısından övgüyle söz ediliyor.
Süreç dünya basınında Türkiye'nin başarısı olarak yankılanırken, muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteciler ise bu durumdan rahatsız..
Gazeteci Bahar Feyzan, terör örgütünün silah bıraktığını ve kendini feshettiğini resmen açıklamasının, topluma "faydası olmadığını" savundu: PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının bize faydası ne? Gerçekten bir samimiyetle soruyorum bunu. Ben zaten savaşmıyorum ki sokağa çıkıp. Çok naif ve basit bir yerden soruyorum. Ben zaten PKK ile Kürdün ayrımını yapabilen biriyim. Defalarca lanetliyoruz. Şehirde etkileri yok, peki bugün sıradan bir vatandaşın hayatına katkısı ne? Ahmet efendinin faydası ne? Bunu açıklayın.
Sözcü TV Ana Haber'de konuşan Portakal, PKK'nın nasıl silah bırakacağı konusunda 'güvensizliğe' dikkat çekerek şunları söyledi:
''İlk akla gelen soru şu: Hepsini mi bırakır? Hayır tabii ki. Kim kime güveniyor ki? Devlet PKK'ya mı güveniyor, PKK devlete mi güveniyor? Hayır, güven sorunu var.''