Dünya deniz tabanının sadece binde biri görüntülendi

Yüzeyinin büyük bölümü okyanuslarla kaplı olan Dünya'nın, derin deniz tabanı neredeyse hiç keşfedilmemiş durumda. Yeni bir araştırmaya göre, bugüne kadar yalnızca binde bir oranında görüntülenebildi.





Ocean Discovery League, Scripps Oşinografi Enstitüsü ve Boston Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak çalışmasına göre, 1950’lerden bu yana yapılan 43 binden fazla derin deniz dalışı analiz edildi. Sonuçlara göre, şimdiye dek yalnızca 3.823 kilometrekarelik bir alan – yani ABD’nin en küçük eyaleti Rhode Island büyüklüğünde – derin denizlerde görsel olarak incelenebildi.





Yüzeyin yüzde 66’sı, keşfin yüzde 0,001’i

Yerkürenin yüzeyinin yaklaşık yüzde 66’sını kaplayan derin okyanus tabanı, bugüne kadar yalnızca yüzde 0.001 oranında görüntülenmiş durumda. Üstelik bu kayıtların yaklaşık üçte biri 1980 öncesine, düşük çözünürlüklü ve siyah-beyaz görüntülere ait.





Dalgıçların yönü sığ sulara kaydı

Araştırma, 1960’larda dalışların yüzde 60’ının 2.000 metreden daha derin bölgelere yapıldığını, ancak 2010’lara gelindiğinde bu oranın yüzde 25’e gerilediğini ortaya koydu. Günümüzde dalışlar çoğunlukla kıyı devletlerinin Münhasır Ekonomik Bölgeleri içinde yapılıyor.





ABD, Japonya, Yeni Zelanda, Fransa ve Almanya son 70 yılda gerçekleştirilen tüm derin deniz keşiflerinin yüzde 97’sine imza attı. Bugün yapılan her 10 derin deniz dalışından 7’si sadece üç zengin ülkede gerçekleştiriliyor: ABD, Japonya ve Yeni Zelanda.





Ocean Discovery League Başkanı Katherine Bell, “Derin deniz ekosistemlerini yeterince anlamadan bu bölgelere yönelik madencilik ve kaynak kullanımı gibi kararlar almak büyük risk taşıyor” dedi. Bell’e göre, derin denizlerin korunması için bilimsel anlayışın ve keşiflerin ciddi biçimde artırılması gerekiyor.





Tüm deniz tabanını görmek 100 bin yıl alabilir