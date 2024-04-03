Dünya Filistin’in çocuklarını yüzüstü bıraktı

Gazze’de 6 aydır durmaksızın devam eden katliama, dünyanın dört bir yanından itirazlar yükselmeye devam ediyor. Ünlü birçok oyuncu, gittiği etkinliklerde, ödül törenlerinde veya galalarda çocuk katili İsrail’i kınadı, savaşın durdurulmasını istedi. Bunlardan biri de İngiltere'de Kraliyet Ailesi'ni anlatan "The Crown" dizisinde Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi el-Fayed'i canlandıran Mısır asıllı İngiliz aktör Khalid Abdalla. İngiltere'nin başkenti Londra'da 30 Mart'ta düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katılan İngiliz oyuncu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak niteleyerek, "Uluslararası toplum Filistin'i ve Filistin'in çocuklarını yüzüstü bıraktı" dedi.

BU BİR SOYKIRIMDIR DURMASI GEREKİR

Dünyaca ünlü "The Crown" dizisi ve Afgan yazar Khaled Hosseini'nin kitabından uyarlanan "Uçurtma Avcısı" filmindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan aktör Abdalla, yürüyüş sonrası Anadolu Ajansı’na konuştu. Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla düzenlenen ulusal yürüyüşe katıldığı için gurur duyduğunu belirten Mısır asıllı aktör Abdalla, "Neredeyse 6 aydır öncelikle ve her şeyden önce ateşkes talep ediyoruz. Tabii bu 6 ayın sonucunda şu anda hayal bile edilemeyecek ölü sayısına ulaşmış durumdayız. Bu bir soykırımdır. Bunun durması gerekiyor" dedi.

Abdalla, Gazze'deki zulmün son bulması için her hafta sokakların dolduğuna işaret ederek, "Burada bulunmamızın bir nedeni de bunun bizim neslimizde sona ermesine ihtiyacımız olması. Ben bir yanımla bunun sona ermeyeceğinden korkarak büyüdüm, fakat şimdi sona erdiğinden emin olmamız gerekiyor" diye konuştu.

YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Oyuncu Abdalla, uluslararası topluma verdiği mesajda, değişime ihtiyaç olduğunu ve bunun derhal gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası toplum Filistin'i ve Filistin'in çocuklarını yüzüstü bıraktı. Dünya başarısız oldu. Tüm hayatımı 'Bir daha asla' sözleriyle ve bu sözleri yerine getirme göreviyle büyüdüm. O an geldiğinde hiçbir şey yapmadılar. Hatta hiçbir şey yapmamaktan daha kötüsünü yaptılar. İsrail'i silahlandırdılar ve desteklemeye devam ediyorlar."

Gazze halkının adalet ve özgürlük için mücadele etmek zorunda olan son nesil olacağını vurgulayan ünlü oyuncu, Gazzelilere şu mesajla seslendi: "Gazze halkına mesajım; sizinleyiz ve üzgünüz. Yaptıklarımızın hiçbiri yeterli olmadığı için üzgünüz. Bu durum sona erene kadar yanınızda olmaya, sizinle birlikte durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz."

HER FIRSATTA PROTESTO

İngiliz aktör Khalid Abdalla, katıldığı 75. Emmy Ödülleri töreninde de sol avucunun içine "Never Again (Bir daha asla)" sloganını yazarak Gazze'deki soykırımı protesto etmişti. Aktör Abdalla, Prenses Diana'nın sevgilisi Fayed'i canlandırdığı "The Crown" dizisinin final kutlamasında ise iki elinin arka yüzüne "Kalıcı ateşkes", avuç içlerine ise "Rehineleri geri verin" ve "İşgale son verin" yazarak kameralara poz vermişti.











