Dünya Kupası’na sanatla bakın.

İran’ın başkenti Tahran’daki Ebulfezl Ali Galerisi’nde Dünya Kupası Uluslararası Futbol Çizim ve Karikatür Sergisi açıldı. Görsel Sanatlar Merkezi Sekreteri Mesud Şucai, serginin Dünya Kupası Uluslararası Futbol Çizim ve Karikatür Yarışması’nda başarı elde eden eserlerden oluştuğunu söyledi. Yarışmaya 72 ülkeden 579 sanatçının 508’i karikatür 228’i çizim olmak üzere bin 736 çalışma katıldı. Yarışmaya İran’dan sonra en çok başvuru 33 sanatçı ve 160 eserle Türkiye’den yapıldı. Başarı elde eden ve sergilenmeyi hak eden eserler, şehir reklam panoları, kamusal alanlarda sergilenecek.

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