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Hayat Dünya Netflix gerçeğini ilk kez gördü Türkiyede tedbirini alan RTÜK, İyi ki varsın dedirtti
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Dünya Netflix gerçeğini ilk kez gördü

Dünya Netflix gerçeğini ilk kez gördü: Türkiye’de tedbirini alan RTÜK, “İyi ki varsın” dedirtti

Minnoşlar’dan dolayı dünya Netflix’e tepki gösterirken Türkiye’de tedbirini alan RTÜK, “İyi ki varsın” dedirtti. Dünya çocuk istismarını sergileyen Netflix'i protesto etti. Tepkiler üzerine Netflix’in borsadaki hisseleri de değer kaybetti. RTÜK, yapımı Türkiye kataloğundan çıkarttı. Haber sitelerinde ve sosyal medyada Türkiye lehinde olumlu yorumlar yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Minnoşlar filminin afişi.
Minnoşlar filminin afişi.

Dünyanın önde gelen film ve dizi platformu Netflix bugüne kadar pek çok kez tartışıldı ancak ilk kez böylesine tepki gördü. Çocuk istismarı sahneleri içeren “Cuties” filmini yayınlayan platform, milyonların tepkisiyle karşılaştı.

Yayının hemen ardından dünya genelinde Netflix’e karşı sosyal medyadan örgütlenen gruplar, dizinin çocukları cinsel bir obje olarak göstermesi ve pedofili ile ilişkilendirmesi sebebiyle protesto ettiler. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Netflix’i çocuk pornografisi yayınlamakla suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istedi.

ABD’de bazı eyaletlerde Netflix’in suç işlediği ve yargılanması gerektiği dillendirildi. Tepkiler üzerine Netflix’in borsadaki hisseleri de değer kaybetti.

Karşı kampanya sosyal medyada trend topic oldu

Netflix aleyhine sosyal medyadan kampanya başlatan düşünce kuruluşları ve çocuk hakları savunucuları Netflix hesaplarını kapatma kararı aldı.

Twitter’da ‘netflixini iptal et (cancelnetflix) etiketiyle dünya listesinde trend olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya, dünya basınında da yankı buldu. 9 Eylül’de gösterimi yapılan filmin hiçbir sanatsal değeri olmadığını söyleyen bazı yazarlar, yapımın tamamen bazı grupların ahlaksızca emellerine hizmet ettiğini ifade ettiler. Cinsellik ve çıplaklık uyarısıyla ailelere sunulan filmin İMDB puanı ise 1,7’yi geçemedi.

Netflix çocuk istismarı yaptığı Minnoşlar filmini savundu: Güçlü bir hikayesi var, bir şans verin
HAYAT
Netflix çocuk istismarı yaptığı Minnoşlar filmini savundu: Güçlü bir hikayesi var, bir şans verin

Türkiye ve RTÜK farkı

Dünya üzerinde tepkiler çığ gibi büyürken filmin fragmanı üzerinden yapımın içeriğini tahmin eden Türk yetkililer tedbirini erken aldı.

RTÜK, çocuk istismarı sahneleri barındıran Netflix’in skandal filmi “Cuties” hakkında geçtiğimiz hafta karar alarak yapımı Türkiye kataloğundan çıkarttırdı.

Netflix’in pedofili içeriği karşısında Türkiye’nin koruyuculuğu ve RTÜK’ün öncü tavrı ise takdir topluyor. Türk kamuoyunda olumlu karşılanan RTÜK kararı, bugüne kadar kafasını kuma gömen uluslararası camia tarafından belki de ilk kez methedildi.

Netflix'ten alenen çocuk istismarı: Minnoşlar filminde oynayanlar 11 yaşında ama izleyenler +18
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Netflix'ten alenen çocuk istismarı: Minnoşlar filminde oynayanlar 11 yaşında ama izleyenler +18
Netflix çocuk istismarından vazgeçmiyor. Bir Amerikan şirketi olan Netflix, online film ve dizi izleme platformu olarak yayın hayatına başladığı günden itibaren çok konuşuluyor. Netflix, yine tartışmalı bir yapım ile adından bahsettiriyor. Yayınladığı film ve diziler ile her zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Netflix, yeni bir rezalete imza attı. Orijinal adı Cuties olan ve Türkiye'de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix'in yeni filmi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Neden mi? Gelin nedenlerini birlikte inceleyelim.


Uluslararası yayıncılık ilkelerin etkili şekilde uygulayan RTÜK’ün bu kararı sonrasında yabancı kaynaklı birçok haber sitesinde ve sosyal medyada Türkiye lehinde olumlu yorumlar yapıldı.

Şimdi gözler Netflix’ten gelecek açıklamaya çevrildi. Yoğun bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıya olan Netflix’in gelen iptal talepleri ve suçlamalar karşısında itibar kaybı yaşadığı kaydedildi. Yakın kaynaklar ise Netflix’in özür dileyerek yapımı çekmeyi düşündüğünü ifade ediyor.

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