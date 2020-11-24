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Hayat Kuruluş Osmana ses getirecek transfer Azerbaycana selam olsun, dünyaca ünlü isim kadroda
AKTÜEL

Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu: Zabit Samedov kimdir?

Kuruluş Osman'a ses getirecek transfer: Azerbaycan'a selam olsun, dünyaca ünlü isim kadroda

Televizyon ekranlarında tarihin derinliklerine inerek seyircisini unutulmaz bir yolculuğa çıkarak Kuruluş Osman dizi projesinin oyuncu kadrosuna dünyaca ünlü boksör katılacak. Başarı basamaklarını hızla tırmanarak Türkleri gururlandıran zaferlere imza atan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman'da boy göstermeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycanlı Kick boks şampiyonu yarın ‘Kuruluş Osman’da.
Azerbaycanlı Kick boks şampiyonu yarın ‘Kuruluş Osman’da.

Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonunda kadrosuna pek çok ünlü ismi dahil etti. Cüneyt Arkın'dan Tamer Yiğit'e, Seçkin Özdemir'den Erkan Avcı'ya, Seray Kaya'dan Kanbolat Görkem Arslan'a kadar birçok ismi kadrosuna katan diziye ünlü bir isim daha katılıyor.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ dünyaca ünlü kick boks ustası Zabit Samedov'un Kuruluş Osman dizisine katıldığı müjdesini izleyicilerle paylaştı. İzleyiciler Zabit Samedov'un dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak etmeye başladı.

KURULUŞ OSMAN'A YENİ İSİM AZERBAYCAN'DAN...

Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" dedi.

  • Samedov, dizinin bu çarşamba yayınlanacak 35'inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

ZABİT SAMEDOV KİMDİR?

Zabit Samedov, Kuruluş Osman gelişmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın diziye katılacağını duyurduğu Zabit Samedov, K-1 boks mücadelelerinde aldığı unvanlarla dikkatleri üzerine çeken sporcular arasında yer alıyor. Peki, Zabit Samedov kimdir nereli kaç yaşında?

Zabit Samedov 21 Temmuz 1984 Gürcistan doğumludur ve Azerbaycan kökenlidir. K-1 Dünyası Avrupa Kıtasındaki başarılarıyla bilinen Samedov çabukluğu, ayak hareketleri ve sıçrayarak vurduğu yumruklar ile popüler olmuştur.

UNVANLARI

2009 K-1 World Grand Prix in Łódź champion

2008 K-1 Europe GP runner-up

2007 K-1 World GP in Las Vegas runner-up

2007 K-1 Rules Kick Tournament in Marseilles champion

2006 K-1 Fighting Network in Riga champion

2006 K-1 Hungary Grand Prix champion in Debrecen

2006 IFMA World Champion

2006 WMF World Amateur Muay Thai Championship Winner in Thailand

2004 WKBF European Kickboxing champion

2004 WAKO Thaiboxing World champion in Ukraine

2003 "Kristall Cup" Kickboxing runner-up

2002 "Kristall Cup" Kickboxing champion

2002 WKBF BARS Gold Cup Kickboxing champion

2001 IFMA European Muay Thai champion

2000 WAKO Thaiboxing World Cup champion

1999 Zabitli Ceyhun Kuboku

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