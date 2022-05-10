Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın Türkiye paylaşımı olay oldu: Bu video beni ağlattı

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaşılan bir video viral olmuştu. Anaokuluna giden bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, karşısında elinde pastayla annesini görünce büyük şaşkınlık yaşamış ve gözleri dolan çocuk annesine sarılıp, elini defalarca kez öpmüştü. Annesinin sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuğun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolardan biri olmuştu.

"BU VİDEO BENİ AĞLATTI"

O görüntüleri izleyen Britney Spears gözyaşlarına hakim olamadı. 40 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Spears, minik çocuğun o görüntülerini 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak 'Bu video beni ağlattı' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Spears paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ''Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim! En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler gününde baygındım… Bir gün geciktim çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin!!! Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü’nüz kutlu olsun!''

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