Dünyanın en büyük böbrek taşı: Rekorlar kitabına girdi

Çıkarılan böbrek taşı dünyanın en geniş ve dünyanın en ağır böbrek taşı olmak üzere iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Daha önce dünyanın en büyük böbrek taşı rekoru 2008'de Pakistan'daki bir hastadan çıkarılan 620 gramlık böbrek taşıyla, dünyanın en ağır böbrek taşı rekoru ise 2004'te Hindistan'daki bir hastadan alınan 13 santimetre boyundaki böbrek taşıyla kırılmıştı.