​Dünyanın en cimri milyoneri

Tasarruf etmek için ilginç yöntemler bulan Aimee Elizabeth ve O’Brien ailesinin yaptıklarını tüm dünya konuşuyor. Cimrilikleriyle biriktirdikleri paralar ise ağızları açık bıraktı.

YILDA 3 MİLYON 500 BİN TL TASARRUF

TLC'nin 'Aşırı Pintiler' programına katılan Las Vegas'tan 50 yaşındaki Aimee, hayatının her anını para biriktirmenin yollarını araştırarak geçirdi. Öyle ki tasarruf etmek için şofbenini bile kapalı tutuyor. Şofbeni duş alacak kadar ısıtmak için 22 dakikaya ihtiyacını olduğunu belirten Aimee, "Her sabah kalktığımda şofbeni açıyorum, onu 22 dakikaya ayarladım. Bu yüzden duşumun ne zaman hazır olduğunu tam olarak biliyorum çünkü Allah korusun o su ısıtıcısına bir kuruş bile olsa fazla para harcamak istemem" dedi.

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Her ne kadar küçük gibi görünse de Aimee bunu yaparak ayda bin 300 yüz TL tasarruf ediyor. Yaptığı tek tasarruf şofbenle sınırlı değil. Eski bulaşık süngerini değiştirmeyi bile reddederek süngeri parçalanana kadar kullanıyor.

KEDİ MAMASI YİYOR

Amiee'nin evi ise oldukça lüks fakat bu evi de kendisi almadı. Milliyet'in haberine göre, eski kocası Michael Murrey, boşanırken para biriktirmek için Amiee'nin bir harabeye taşınacağını bildiğinden evini eski karısına bıraktı. Ayrıca Michael sadece evi bırakmakla kalmadı, eski karısı temizlik ücretlerinden 6 bin TL daha tasarruf etsin diye bıraktığı evini her hafta ücretsiz temizlemeye geliyor. Ancak oldukça ilginç bir hayata sahip olan Aimee'nin en ilginç tasarrufu bunlar da değil.

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Ton balığından tasarruf edebilmek için kedi maması yiyor ve misafirlerine de kedi maması ikram ediyor. Aimee, insanların onu sinir bozucu bulabileceğini söylüyor ama bu durum onun umurunda değil. Ayrıca 96 model bir araç kullanıyor. Sürekli seyahat etmesi gerektiği bir işi olmasından dolayı uçak fiyatlarını aşırı pahalı bulduğu için her gün toplam 4 saat araç sürüyor.

DUŞ BAŞLIĞI YERİNE DELİK PET ŞİŞE KULLANIYORLAR

O'Brien ailesi de tasarruf etmek için cimri olan ailelerden biri. Tasarruf ettiklerini söylerken başvurdukları yöntemler oldukça ilginç. Bu ilginç yöntemlerden biri ise yazın çocuklar havuzda suyla oynadıklarında o havuz suyuyla bulaşık yıkamak.

Böylece su faturasından tasarruf ettiklerini söylüyorlar. Ayrıca kırılan tava sapları içinse pense kullanıyorlar ve böylece yerine yeni bir tava almalarına gerek kalmıyor. Shawn ve Melani O’Brien evlerinde 10 yıldan fazla süredir herhangi bir yenilik ve tamirat yapmıyor. Bir kız ve erkek çocuğuna sahip olan Shawn ve Melani O'Brien ise bu fedakârlıklar sayesinde 516 bin TL’den fazla tasarruf ettiklerini söylüyorlar.

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Evlerinde ise oldukça az eşya var. Kırılan duş başlığı için herhangi bir pet şişeyi delip onu kullandıklarını belirten anne O'Brien yaptıkları tasarruf için, "Bazıları bizim bu davranışlarımızı aşırı bulabilir ama her şey kişinin bakış açısına bağlıdır" diyor.

FOTOĞRAF 15 Elazığlı iş adamı Metin Başbay, unutulmaya yüz tutmuş çömlekçilik sanatının yaşatılması için fabrika kurmaya karar verdi. Bunun üzerine arkadaşıyla birlikte 2018 yılında organize sanayi bölgesine 2 milyon dolarlık yatırım yapan Başbay, istediği fabrikayı kurdu. İlk başta hobi olarak başlanılan iş ardından büyüyerek ilerledi. 60 kişiye istihdam sağlayan Başbay şimdilerde Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Katar, Dubai olmak üzere 33 ülkeye çömlek ihracatı yapıyor. \"33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın her yerinde ürünümüz var\"<br><br>2018 yılında üretime başladıklarını belirten Metin Başbay (61), “10 arkadaş hobi olarak kurduk. Bu meslek kaybolmaya yüz tutmuştu. Hem mesleği geliştirelim dedik hem de Elazığ’ın toprağında ciddi bir potansiyel vardı. Sonra baktık ki hobi olarak gitmiyor. 7 arkadaşımız ayrıldı. 3 ortak kaldık. İşe devam etmeye ve kaliteli mal yapmaya başladık. Şu anda da yapıyoruz... 33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın her yerinde ürünümüz var. Şu anda 60 kişi çalışıyor. İnşaatımız devam ediyor ve fabrikayı büyütmeye devam ediyoruz. Dünyanın çömleği Elazığ’da çıkıyor. Amerika, Kanada, Belçika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Arnavutluk’a gönderiyoruz. Orta Doğu’nun hemen hemen yüzde 90’ında varız. İsrail, Kuveyt, Dubai, Katar’da varız. Afrika’da da varız. Dünyanın en iyi kaliteli çömleğini Elazığ’da yapıyoruz. Memleketimize ve dünyaya bir katkımız var. Sağlık olarak bir katkımız var. Bizim üretimlerimi yüzde 100 yerli ve katkısızdır” dedi. \"Çömlek suyu yüzde 100 canlandırıyor\"<br><br>Çömleğin insan vücuduna sağlığından bahseden Başbay, “İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 70’i sudur. Biz kapalı sularda ölü bir su içiyoruz. Çömlek suyu yüzde 100 canlandırıyor. Şu anda Uzakdoğu’da farklı bir sistemlerle suyu canlandırıyorlar. Biz bunlara hiçbir katkı katmadan çömlekte suyun yüzde 100 kaliteye dönüştüğü raporlarıyla ispat edebilirim... Yemek konusunda ise bunları inceleyecek laboratuvar bulamadığımız için tam net testleri elimize alamadık çömlekte pişirilen ürünlerin sağlıkta faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Çömlekten pişen yemekteki vitaminler kaybolmuyor” diye konuştu. Mesleğin geleceğinin çok iyi olduğunu dile getiren Başbay, “Bizim şu anda kapasitemiz yeterli değil. Kapasiteyi büyütmek istiyoruz. Şu an 12 bin metrekare üzerindeyiz. 6 bin 500 metrekare kapalı alanımız var. Yeni hedefimiz 11 bin metrekareye çıkarmak” şeklinde konuştu. Dünyanın çömleği Elazığ’dan <br> Arkadaşlarıyla hobi olarak fabrika kurdu: 33 ülkeye satıyorlar Elazığ'da hobi olarak arkadaşlarıyla birlikte çömlek fabrikası kuran Metin Başbay, şimdi 33 ülkeye ihracat yapıyor.

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FOTOĞRAF 19 Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, ulaşım gereksinimlerine çözüm üretme ilkesiyle yenilikleri ortaya koymaya devam ediyor.<br><br>Hem ürünleriyle hem de hizmetleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran marka, geçmişten gelen bu geleneğini tamamen elektrikli \"Ami – 100% electric\" ile geleceğe taşıyor. 2021 Aralık ayında Türkiye yollarına kurumsal müşterilerle çıkan Citroën Ami, şimdi ise son tüketiciye ulaşıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte mobilite ihtiyacına elektrikli ve kolay bir çözüm sunan Ami, online satış yoluyla Citroen müşterileriyle buluştu. Ami, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkanının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor. 45 kmsaate kadar hızlara ulaşabilen Ami -100% ëlectric, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Öte yandan Ami, tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabilirken, şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.<br><br> İŞTE CİTROEN AMİ'NİN TÜRKİYE FİYATI<br><br>Citroen Ami'nin resmi fiyatı belli oldu. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte mobilite ihtiyacına elektrikli ve kolay bir çözüm sunan Ami, online satış yoluyla Citroen müşterileriyle buluştu. Citroen’in yeni şehir içi tam elektrikli otomobili Ami, Türkiye yollarına 219.000 TL’lik fiyatı ile satışa çıktı.<br><br> \"Citroen Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor\"<br><br>Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Ami'nin her yaştan kullanıcı için uygun bir çözüm olmasıyla bambaşka bir deneyim sunduğunu vurgu yaparak, şunları kaydetti:<br><br>\"Her zaman müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroen Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor... Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirdik. Perakendede ise hali hazırda 300'den fazla müşteri aracı almak için ön talep oluşturdu. Bu sene içerisinde tedariğe bağlı olarak parekende kanalında 500 adet civarında satış öngörüyoruz. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami'nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz.\"<br><br> Alkım, Ami tamamen online bir satış yolculuğu olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:<br><br>\"Kentsel ve kent çevresine yönelik tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami sadece ulaşımı değil, hayatı her anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda müşterilerin çevrimiçi yolculuğunun bir parçasını oluşturuyor. Sadece sürüş özellikleriyle değil, hayatı her anlamda daha akıcı ve daha pratik kılmayı hedefleyen Ami – 100% electric, dijital dünya üzerinden; araç paylaşımı, farklı sürelerde kiralama veya satın alma olsun çeşitli formüllerle kullanıcıların ulaşıma erişimlerini kolaylaştırıyor... O yüzden iş yapış tarzımızı da biraz değişikliğe gitmeye karara vererek, Ami'yi müşterilerimize tamamen online bir yolculuk ile sunmak için adımlarımızı attık. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle bir tıkla Ami'nin satın alma yolculuğunu tamamlıyoruz. Üstelik bu online satın alma yolculuğunda Citroen AMI satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız.\" Citroen Ami'nin öne çıkan özellikleri:<br><br>16 yaşından itibaren B1 ehliyetle kullanılabilir<br><br>2.41 m uzunluk ve 7.20 m dönüş çapı<br><br>4 adet kit ve 2 farklı paket ile 6 farklı kişiselleştirme seçeneği <br><br>Geniş camlı yüzeyler, panoramik tavan<br><br>75 km sürüş menzili<br>220 V ev tipi prizle 3 saatte %100 şarj Türkiye'nin en ucuz otomobili Citroen Ami satışa çıktı: Fiyatı belli oldu Türkiye'nin en ucuz aracı Citroen Ami'nin resmi olarak fiyatı açıklandı. 2021 Aralık ayı itibari ile kurumsal müşterilerine satış gerçekleştiren firma, artık bireysel müşterilerine de satış gerçekleştirecek. Fiyat etiketi ile dikkat çeken Citroen Ami'nin fiyatı ve merak edilen özellikleri...

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