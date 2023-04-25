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Hayat

Dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralamasında zirve değişiyor

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu haftanın sonuna kadar dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralamasındaki zirve isim değişecek. Nüfusunun 1 milyar 425 milyon kişinin üstüne çıkması beklenen Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

10:06 . 25/04/2023 Salı
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Birleşmiş Milletler Hindistan'ın nüfusunun arttığını ve Çin'in nüfusunu geçeceğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Hindistan'ın nüfusunun arttığını ve Çin'in nüfusunu geçeceğini belirtmişti.

Yeni verilere göre, Hindistan nüfusunun Nisan ayı sonuna kadar 1 milyar 425 milyon 775 bin 850 kişiye ulaşması bekleniyor. Geçen hafta farklı bir BM ekibi, Hindistan'ın bu yılın ortasında Çin'i geçeceğini tahmin etmişti. Asya ülkeleri, 70 yılı aşkın bir süredir küresel nüfusun üçte birinden fazlasını oluşturuyor.


BBC'nin haberine göre BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (DESA) yaptığı açıklamada, "Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olarak uzun süredir sahip olduğu statüsünü yakında kaybedecek" dedi.


"Nüfusların tahmin edilmesiyle ilgili belirsizlik nedeniyle, Hindistan'ın nüfus büyüklüğünde Çin'i geçmesinin beklendiği belirli tarih yaklaşıktır ve revizyona tabidir" denildi.


BM Nüfus Fonu geçen hafta Hindistan'ın 2023'ün ortalarında Çin'den 2,9 milyon daha fazla nüfusa sahip olacağını söyledi. Geçen yıl nüfusu 1961'den beri ilk kez azalan Çin'in doğum oranı son zamanlarda düştü. DESA, Çin'in nüfusunun yüzyılın sonundan önce 1 milyarın altına düşebileceğini söyledi. Buna karşılık, Hindistan'ın nüfusunun birkaç on yıl boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor" diye ekledi.



#Hindistan
#Çin
#nüfus
#kalabalık
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