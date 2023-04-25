Dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralamasında zirve değişiyor

TÜİK, 2022 yılı İstatistiklerle Çocuk verisini paylaştı. Buna göre, 2022 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378’ini çocuklar oluşturdu. Türkiye'de geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 44,9 ile Şanlıurfa, en düşük orana sahip il ise yüzde 16,9 ile Tunceli olarak belirlendi.