Hayat Dünyanın en uzun destanı
KÜLTÜR SANAT

Dünyanın en uzun destanı

Dünyanın en uzun destanı özelliğine sahip Manas Destanı, bin yıl önceki Kırgızların kahramanı Manas’ın, halkın yaşam tarzı, örf ve adetleri, coğrafyası, gelenekleri, dini ve inançları, masalları, halklar arasındaki ilişkilerin yanı sıra kahramanlık hikayelerinden oluşuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın en uzun destanı
Manas Destanı

Kırgız kültürünün zirvesi, hazinesi, gururu ve gençlik için büyük bir güç olan Manas Destanı’nı anlatma geleneği bütün canlılığıyla devam ediyor. Dünyanın en uzun destanı özelliğine sahip Manas Destanı, bin yıl önceki Kırgızların kahramanı Manas’ın, halkın yaşam tarzı, örf ve adetleri, coğrafyası, gelenekleri, dini ve inançları, masalları, halklar arasındaki ilişkilerin yanı sıra kahramanlık hikayelerinden oluşuyor. Manas Destanı’nı ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı adı veriliyor. Kırgızların farklı ağızlardan alınarak yazılan 35 farklı Manas Destanı bulunuyor. Ülkede 20 binden fazla Manasçının bulunduğu tahmin ediliyor.

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