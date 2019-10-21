Hayat Dünyanın en uzun direkt uçuşu
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Dünyanın en uzun direkt uçuşu

Qantas Havayolları, dünyanın en uzun ticari uçuş denemesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. 19 saat 16 dakika süren uçuşta 4 pilot görev yaptı. Yolculu uçuşların ise en erken 2022’de başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
19 saat 16 dakika süren uçuşun güzergahı
19 saat 16 dakika süren uçuşun güzergahı

LONDRA’YA DA UÇACAK

Avustralya’nın Qantas Havayolları, dünyanın en uzun ticari uçuşunun deneme seferini tamamladı. New York - Sydney arasında Boeing 787-9 tipi uçakla yapılan ve 49 kişinin bulunduğu uçuş 19 saat 16 dakika sürdü. Uçuşun pilotlar, kabin ekibi ve yolcular üzerindeki etkileri incelendi. Şirket gelecek ay da Londra’dan Sydney’e bir deneme uçuşu yapacak.

DÖRT PİLOT GÖREV YAPTI

Qantas sonuçlara göre, 2019 yılı bitmeden, bu rotalardaki uçuşlara başlayıp başlamama kararı alacak. Sonuçların olumlu olması halinde yolculu uçuşların 2022 ya da 2023’te başlaması öngörülüyor. Uçuşta dört pilot dönüşümlü olarak görev yaptı. Uçağa yakıt ikmali gerekmemesi için tam depoyla yola çıktı, yolcu sayısı kısıtlı tutuldu ve bagaj ya da kargo taşınmadı.

Rekabet arttı

  • Çok uzun direkt uçuşlar için rekabet son yıllarda hızlandı. Singapur Havayolları Singapur’dan New York’ta 19 saat süren direkt uçuşunu geçen yıl başlatmıştı. Bu sefer, şu an en uzun ticari uçuş rotası. Qantas da geçen yıldan bu yana Perth’ten Londra’da 17 saat süren direkt seferler yapıyor. Katar Havayolları’nın ise 17 buçuk saat süren Auckland - Doha seferi bulunuyor.

  • Uçuş sersemliği için önlem

    Uçuş ekibi

    Uçuşta bulunan yolcuların saat farkı nedeniyle asgari uçuş sersemliği (jetlag) yaşamamaları için uçağa bindikten sonra saatlerini Sydney’e göre ayarlamaları istendi ve Doğu Avustralya’da gece olana kadar yolcular uyanık tutuldu. Uçuşun 6. saatinde yüksek karbonhidrat içeren yemek dağıtıldıktan sonra kabin karartılarak yolcular uyumaya teşvik edildi. Pilotların beyin dalgaları, melatonin seviyeleri ve refklesleri kayıt altına alınarak gözlemlendi, yolculara egzersiz yaptırıldı ve bu kadar çok saat dilimi geçmenin insan bedeni üzerindeki etkilerine bakıldı.

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